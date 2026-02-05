遭《零日攻擊》製作團隊告抄襲 《萊爾校長》團隊酸：芒草也有專利？

《萊爾校長》團隊遭《零日攻擊》製作團隊提告。（翻攝自風向123事臉書）

國民黨去年推出《萊爾校長》動畫大受好評，但製作團隊今年推出的反罷免動畫廣告卻遭電影《零日攻擊》控告違反《著作權法》。前國民黨新媒體部主任韋淳祐表示，其團隊使用AI生成的「枯黃野芒草」竟被指抄襲對方花高額成本實拍的「翠綠青草」，令他們感到不可思議。

國民黨新媒體團隊在朱立倫擔任黨主席期間，於去年7月21日推出反罷免動畫廣告《7/26投不同意罷免-假訊息篇》，意外在今年遭到電影《零日攻擊》的製作團隊控告違反《著作權法》。前國民黨新媒體部主任韋淳祐諷刺，對方似乎認為資金拮据的國民黨新媒體部，侵害他們耗資上億元的作品，彷彿在指控「一輛單車抄襲法拉利引擎」般荒謬，而他們也無法複製《零日攻擊》那種驚人的融資手段。

控告證據指出，《7/26投不同意罷免-假訊息篇》中使用AI生成的「枯黃野芒草」，被《零日攻擊》團隊認定抄襲對方高價實拍的「翠綠青草」。韋淳祐表示，戲仿和諷刺本就是網路時代的重要表達方式，也是對權力濫用的一種監督，最荒謬的並非被打壓，而是對方花費龐大經費，卻不願正視作品本身，僅是昂貴且效果有限的政治宣傳。

前國民黨發言人楊智伃也指出，控告內容僅針對短短幾秒、一片顏色不同的芒草，「難道只要資本雄厚，連植物顏色都能變成專利？」韋淳祐及團隊皆認為，這起提告或許源自嫉妒或脆弱的「玻璃心」，半年後才選擇行動，實在令人啼笑皆非。

面對這樣的秋後算帳，韋淳祐強調，團隊不會退縮，也不會停止批判與監督，若連一點戲仿都無法容忍，與其花錢打官司，不如直接投保「玻璃心碎裂險」，反而能更快回本。





