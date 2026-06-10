遭14歲少女搶劫還噴不明液體！ 6旬嬤忍痛狂追150公尺親手制服

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日本埼玉縣春日部市一名60多歲婦女遭國中女生搶劫，竟成功追上並反制少女。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／photoAC）

日本埼玉縣春日部市一名60多歲婦女，日前深夜走在街道上，突然遭14歲國中女生搶走錢包，婦女趕緊追了上去，狂奔150公尺後成功將國中女生壓制在地。對此，居住日本東京的台灣數位創作者「小原惠文」不禁大讚，「60歲可以跑贏14歲，這則新聞對中年婦女來說實在是太勵志了！」

綜合日媒報導，這起事件發生在當地時間6日晚間10點30分左右，地點位於埼玉縣春日部市一條街道上，一名婦女準備步行返家時，突然有名國中女生從後方用力拉扯她的包包，並向其的臉部噴灑不明噴霧，兩人不斷在街上拉扯，婦女的錢包掉了出來，國中女生便拾起錢包逃逸。

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婦女強忍雙眼及臉部不適，狂追國中女生150公尺後，將對方制伏在地，交給趕到現場的員警，守住了錢包裡的4萬日圓（約新台幣7896元）。

婦女因臉部受傷，預計需要一週時間才能慢慢痊癒。犯案的國中女生被逮後，向警方供稱「沒錯，因為我沒錢，所以想要錢包」。

消息曝光後，「小原惠文」轉貼了相關報導，同時忍不住驚呼「我猜這位60多歲的婦人平常一定有在跑步或是健身。60歲可以跑贏14歲，這則新聞對中年婦女來說實在是太勵志了！」

對此，不少網友也留言道，「說不定有在跑半馬全馬之類的」、「我認識好幾個6、70歲的婦人，都在跑馬拉松」、「年紀大平時還是要運動」、「這個歐巴桑一定是春日部防衛隊的成員」、「春日部6X歲婦人？野原美冴1991年時29歲，所以今年64歲，合理」、「今天下班開始運動，避免60歲打不過」、「不要小看60歲婦女的爆發力」。

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