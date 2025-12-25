遭17歲吸毒少女控性侵！台中2寶爸悲憤墜橋亡 妻崩潰喊：提再審還清白

記者林意筑／台中報導

蔡男因捲入性侵未成年少女案件遭判刑，疑似受冤墜橋死亡。（圖／讀者提供）

本月15日晚間時，台中太平有名35歲蔡男因不明原因從新仁橋墜落死亡，直到21日下午轄區警方才尋獲蔡男遺體，並向台中地檢報驗完畢。事後蔡男妻子出面淚訴，丈夫因捲入性侵未成年少女案件，雖未認罪但仍被依妨害性自主罪判處3年8月徒刑，因對司法感到絕望才走上絕路。蔡妻悲喊「希望司法能還丈夫清白，否則丈夫遺體手指著天，眼睛遲遲無法闔上，早已家破人亡」。

蔡男與妻子育有2名孩子。（圖／讀者提供）

據了解，蔡男與妻子育有2名孩子，並與一名女性友人一同在太平區賣菜維生，且2022年8月後，蔡男每週日都會與女性友人及女性友人的女兒、兒子同住。未料某日女性友人的17歲女兒向少保官控訴，蔡男曾於2022年8月23日下午4時許時趁她酒醉時性侵她，及同年9月24日下午4時許，以「帶她出門玩」作為條件交換發生性行為。台中地檢受理偵辦後，認為蔡男犯罪事實明確，依成年人對少年犯強制性交、成年人對少年犯利用權勢性交罪起訴。

台中地院一審審理時，蔡男否認犯行，表示8月23日時女性友人的兒子也在家，且「友人的女兒表示，因有和男友發生性行為，以驗不到蔡DNA為由，拒絕驗傷」，加上友人的女兒因有毒品前科受保護管束中，被友人禁止外出，因請求自己協助出門被拒絕，才會心生怨恨誣指蔡男性侵，且她會因吸食毒品而產生幻想，強調「自己僅想清白過一生」。

對此法官審酌少女說詞、少保官證實及專業機構的鑑定報告書後，不採信蔡男，並依起訴罪名判處有期徒刑3年8月，蔡男不服判決進行上訴後，台中高分院二審及最高法院均駁回蔡男上訴，全案確定。

蔡男因捲入性侵未成年少女案件遭判刑，疑似因想不開墜橋死亡。（圖／讀者提供）

案件判決定讞後，蔡男不服再向台中高分院聲請再審，並向原審法院請求重開訴訟程序，未料蔡男本月15日晚間10時許在臉書社團上發文「沒有實證硬要判刑」等訊息，不久後於台中太平新仁橋墜落，家屬驚覺不見蔡男身影，直到21日下午警方才尋獲蔡男遺體，經檢方相驗死因為多重器官損傷、胸部鈍挫傷致死。

蔡男離世後，蔡妻悲痛控訴「沒有驗傷等實體證據就判刑，丈夫為了證明他沒做，用死來證明清白，遺體手指著天，眼睛遲遲無法闔上，小孩知道死訊後不斷大哭，自己已家破人亡，真的無法接受」，且蔡男的女性友人（少女母親）也為蔡男喊冤，表示相信蔡男為人，認為「是女兒想要搬出去才亂講話，請女兒拿出證據或者醫院驗傷佐證」。

依照《刑事訴訟法》427條規定，受判決人利益聲請再審者，得由管轄法院檢察官、受判決人、受判決人法定代理人或配偶提出，如受判決人已死亡者，其配偶、直系血親、三親等內旁系血親、二親等內之姻親或家屬等，仍得為其利益聲請再審，不因受判決人死亡受影響。對此蔡男委任律師表示，蔡男家屬將呈報台中高分院，希望能夠還蔡男清白，完成蔡男遺願。

