遭17歲少女控性侵！二寶爸「不服判決」墜橋亡 妻淚崩喊冤

台中一名蔡姓男子疑似為「以死明志」墜橋輕生。（示意圖／Pexels）





台中市太平區15日發生墜橋命案，一名蔡姓男子自橋墜落後，其遺體在21日被被警方尋獲。蔡男妻子泣訴，丈夫遭人誣陷性侵，儘管一路喊冤卻仍遭判刑定讞，對司法感到絕望才走上絕路，她誓言將聲請再審，為丈夫討回清白。

死者遭指控性侵

蔡男妻子指出，亡夫遭一名17歲少女指控性侵，被依妨害性自主罪判處3年8個月有期徒刑。儘管丈夫始終堅稱無罪並一路從一審上訴至二審、最高法院，最終仍遭駁回定讞。起訴書指出，時年35歲的蔡男與妻子育有2名子女，並跟一名女性友人共同經營賣菜事業。友人的17歲女兒指控蔡男，於2022年8月間趁她酒醉侵犯；同年9月又以「帶她出門玩」為條件換取性行為。依成年人對少年犯強制性交、成年人對少年犯利用權勢性交等罪嫌起訴。

對話紀錄、PTSD成判刑關鍵

蔡男一審審理期間否認所有犯行，並提出多項辯駁。他主張8月的案件發生時，友人的兒子也在家中無法犯案。蔡男還強調，少女當時以「有跟男友發生性行為、採不到蔡男DNA」為由拒絕驗傷，缺乏實質證據。對於第二起指控，蔡男稱少女當時因吸毒前科受保護管束，被禁止外出，少女因他拒絕帶她出門而心生不滿、誣告。

不過法官審酌少女與蔡男的對話紀錄，以及鑑定機構認定少女出現創傷後壓力症（PTSD）等情，不採信蔡男辯詞，最終依法判刑3年8個月。蔡男不服上訴至二審、最高法院，皆遭駁回，全案至此定讞。

輕生前發文吐絕望

判決對蔡男造成巨大打擊。他10月15日在社群發文：「沒實質證據硬要判刑，害死多少人？」面對網友的關心，他更留言：「台灣真的爛」、「希望各位大哥大姐幫忙照顧我孩子」等語。沒想到，這些字句竟成為他最後的遺言，當天他便從橋上墜落身亡。警方直到21日才尋獲其遺體。

蔡妻淚訴：丈夫以死明志

蔡男妻子向媒體投泣訴，丈夫是為了證明自身清白，才選擇以死明志。「檢察官相驗時，先生的雙眼甚至怒睜，死不瞑目。」堅信丈夫絕不會犯案，更是一個愛家顧家的好丈夫、好爸爸，家裡開銷全由他一肩扛起，兩個孩子也都非常愛他，常陪孩子玩遊戲、滿足他們願望。她不解一個如此愛家、樂觀的人，怎會無故輕生，直言丈夫「一定是走投無路，被逼到了」。

她表示，自己也曾看過少女與先生的對話內容，認為少女說詞反覆，難以採信。蔡妻更指出，家裡有2個孩子，其中一個還是女兒，先生絕不可能去犯案。甚至認識多年的少女母親，在憾事發生後也替蔡男抱屈。

蔡妻悲痛表示，孩子們如今還小就失去了父親，這一切都因她認為的「少女誣告」與「司法不公」，導致家庭頓失經濟支柱，全家陷入困境。她決心提出再審，盼司法能還亡夫一個清白。

