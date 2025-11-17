遭3元老員工爆料！館長怒喊「當爹養12年」：現在你們要毀掉我？

網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工李慶元、特助小偉、總監吳明鑒開直播毀滅式爆料，他一概否認。資料照。李政龍攝



網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工李慶元、特助小偉、總監吳明鑒開直播毀滅式爆料，指控他曾要求小偉傳私密照、逼他與「館嫂」發生性行為，甚至有意引入中國、澳門資金進公司。館長針對爆料第一時間一概否認，昨（16日）再度開直播怒嗆三人「夠了沒？」稱自己簡直把他們「當成爹在養」，痛批三人為了錢什麼都做得出來。

館長遭元老級員工李慶元、特助小偉、總監吳明鑒「毀滅式爆料」後，雖然他對指控一概否認，但因為爆料內容實在太過「獵奇」，在網路上引發議論。館長週日晚間開直播回嗆：「你們三個人夠了沒有？我今天把這事情講出來，是因為你們要毀掉我，我養了你們12年，你們有做事嗎？捫心自問，摸摸良心，有嗎？居然連我老婆這種這麼下三濫的事情都敢造謠，我真的看破了。」

廣告 廣告

館長直言：「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！」他談到，若這些人對他有任何不滿，都歡迎用法律來解決，大家都是社會文明人，無論是台灣、中國都講法律，「麻煩你去法院訴訟，我派律師去，大家來打律師費，我努力賺錢，你們三個什麼能力都沒有，大家慢慢來玩金錢大戰。」

館長並痛批這3人「滿嘴謊話」，對他情勒、恐嚇，且越到後面越誇張，直言：「我簡直把他們三個當作爹在養，我受不了了！」他並細數3人每月各自在公司開銷差不多上百萬，有人連老婆小孩都來領薪水，吃的喝的都要他付，還有5輛車包括保時捷、奧迪，並透露：「指控我性騷擾那個，現在是開奧迪」。

館長怒指這三人是恐嚇集團，吸了他好幾年血，在他們身上花了幾千萬，卻被這樣子弄，「我公司再這樣被他們吸血，我怎麼做得下去」，簡直把他當提款機，只要沒錢就來找他，「這十幾年就是這樣啊，還敢PO什麼Ｘ出來？」館長甚至不滿砲轟對方：「為了要錢，什麼都做得出來。」

更多太報報導

被館長性騷？「小瑋」發聲了 否認討2000萬！嘆「當時很蠢、怕館長」

小偉控館長「要求傳私密照助性」 涉職場性騷！勞工局籲主動申訴調查

館長被員工控性騷擾 洪申翰：若屬實最高罰100萬「請新北勞工局主動查明」