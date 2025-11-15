遭3元老毀滅式爆料「逼員工X館嫂」！館長不忍親揭真相 妻一句他更心疼

娛樂中心／綜合報導

館長15日晚間開直播談真相，否認所有指控。（圖／翻攝自YT @館長惡名昭彰）

館長（陳之漢）14日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，館長開直播談真相，否認所有指控，心疼老婆無故被牽連。

成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元14日開直播爆料，控館長不僅搶走當時有男友的「館嫂」，還派人去威脅對方；昔日曾指控早餐店老闆抹黑館嫂做八大，實際上是因為館嫂違停，跑去找館長哭訴，館長派人威脅老闆，還捏造資訊。

此外，李慶元控訴館長因為生殖器太小，要求員工傳下體照，還兩度詢問要不要「三人行」。李慶元表示，若館長敢開直播回應，他會逐一打臉，喊話錄音檔已交給檢警。

面對種種指控，館長指出，該名自稱受害的員工曾離職，一年後再回到公司，月薪達8萬元，工作態度並不積極，「送了一台奧迪給他開，上班時間很閒，常常看股票、玩遊戲，現在說自己飽受精神壓力，有可能嗎？」

館長反問，若真的遭受性騷擾，怎會再回到同一個工作環境？反駁李慶元等人指控，無奈表示「我說沒有，他們說有嘛」、「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔啊」。

館長透露，當時難過地抱著館嫂哭，館嫂安慰他「小孩優先，自己的事無所謂」，讓他反而更心疼。館長表示，目前不會跟這3人對質，「說也說不清」，反而替對方炒聲量，法律問題將交給律師處理。



三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

