遭3元老毀滅式爆料 館長：居然連我老婆的事都敢造謠

網紅「館長」陳之漢日前遭毀滅式爆料，3名資深員工在直播公開多年前錄音檔，指控館長性騷擾及不當行為，甚至爆料逼迫高階主管兩度床戰館嫂。館長表示，居然連他老婆的事情，都敢造謠，他真的看破了。但是要摧毀他的家庭，他老婆一定很難過，他也很難過。

館長16日在《館長惡名昭彰》網路直播節目中表示，居然連他老婆的事情，都敢造謠，他真的看破了。他當初很怕他們出來講的時候，新聞一定會上，台灣的社會就是這樣，他們出來之後就會亂講，講了之後就會上新聞，就會影響到成吉思汗、便當店、電商。

館長接著表示，但是要摧毀他的家庭，他老婆一定很難過，他也很難過。然後所有人都在笑他，員工都在笑，連他老婆都在笑他傻，因為他們好幾年前就跟他講過，「師父你真的是好人，他們整天這樣子，一直拿公司的錢，一直買車」。

館長說，他做人做事，已經做到他自己都快死了，他們不要再這樣拿錢，大家都快看不下去了，他們不要再這樣花錢買車。他自己都要想方設法去賺錢，去大陸做商務、四處去找人談。而他們3個人有什麼能力？

館長直指，就叫他們開直播說明，他們有沒有用這種態度跟他借錢、他們有沒有恐嚇他、有沒有設局？他們居然還敢在社會大眾面前，用那個態度說，他叫人家來床戰館嫂，他不禁酸說真厲害。養了這些人這麼久，為了要錢，什麼都可以做、什麼都做得出來。

