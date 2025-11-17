遭3員工控性騷、要主管睡館嫂握證據 館長直播狂自爆「手機有性愛片長年放公司」他酸：一直消毒

館長否認性騷擾指控，稱「性愛片」內容遭動手腳。（翻攝自YT/ 館長惡名昭彰）

性愛片從哪來？成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢近日捲入多項不當行為指控，3名資深員工聲稱遭受性騷擾並掌握相關證據。不過，館長在直播中全面否認，強調對方刻意抹黑，甚至懷疑多年前的手機影像遭篡改。事件在網路掀起熱議，外界關注雙方說法差異。

館長反駁指控 質疑「性愛片」來源遭動手腳？

館長在直播中指出，3名資深員工所稱的「性愛片」與敏感影像，可能來自十多年前自己使用過的手機，並懷疑內容被外流後遭後製。他強調，相關指控與事實不符，並表示「過幾天，我看你們手上有什麼」。

員工反擊聲稱握有證據？ 館長：每天進公司只玩遊戲

針對員工指控要求主管與「館嫂」發生性行為的說法，館長直接否認。他反控3名員工長期不上班、在公司「每天玩手遊」，甚至使用公司資源並情緒勒索。他表示，相關花費恐高達數百萬元，但對方卻以爆料方式回應。

館長手機影像是否被竄改？證據如何查驗？

館長在直播中多次提到，手機曾長期放在公司，不確定是否被他人動過。他也質疑，即便交由警方鑑定，「影像是否能確定真偽？」

「政治曾台派」質疑館長提前消毒？

粉專「政治曾台派」指出，館長連續2天直播反覆提到手機內含「A片、GG、脫衣畫面」等資訊，認為館長的「預先提及」反而引發更多猜測。該粉專質疑：「館長你的手機內容應該相當精彩吧？不然怎麼一直在預先消毒、反覆提這些『可能被動過』的東西？」也引發網友兩 派討論。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

