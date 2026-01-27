遭4車輾壓爆頭！頂大男被丟包台64慘死 今解剖相驗、家屬悲痛相擁哭泣

記者莊淇鈞、林盈君／新北報導

溫男遭丟包被輾斃，家屬抵達相驗解剖現場，悲痛相擁哭泣。（圖／記者 莊淇鈞攝影）

25日凌晨，25歲的溫姓男子，於酒後搭乘多元計程車回家，途中疑似因踹踢椅背，與46歲的林姓司機發生口角，竟被丟包在台64線快速道路，溫男倒臥在地、慘被4車輾壓爆頭身亡。27日上午，檢察官將會同法醫解剖遺體，以進一步釐清死因，而溫男的家屬也低調到場，無法相信溫男死亡，相擁悲痛哭泣，場面令人鼻酸。

據了解，溫男是頂大雙學士學位畢業，學業成績優異，目前在鐵路警察局服替代役，原本預計下個月就退伍，未料卻遭計程車丟包，慘遭多車輾壓身亡。警方初步調查，25日凌晨2時許，溫男於北市文山區興隆路二段搭車，準備返回板橋住處，搭車過程中，疑似因踢踹司機椅背，雙方發生激烈口角，溫男遭林姓司機丟包在台64線快速道路。

25歲頂大男搭多元計程車遭丟包，慘被4車輾壓身亡，今檢方解剖相驗釐清死因。（圖／翻攝畫面）

溫男被丟包後，因不勝酒力、倒臥內側車道，慘遭路過的4台汽車輾壓，頭部重創、肢體變形，警消到場發現他已明顯死亡。丟包的林姓司機、第1台車駕駛39歲陳男、第2台車駕駛26歲邱男、第3台車54歲簡男、第4台車45歲魏男，訊後被依過失致死罪嫌，移送新北地檢署偵辦，其中，肇事逃逸的簡男、魏男以1萬元交保。

