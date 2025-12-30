遭46元停車費釣魚信騙走近5萬 富邦女孩急奔警局嘆：1個月生活費

Fubon Angels啦啦隊成員吳丹丹遭釣魚信件詐騙。（翻攝吳丹丹IG）

富邦職棒、職籃啦啦隊Fubon Angels成員吳丹丹，近日因誤信詐團釣魚email，在繳完「46元停車費」後，秒收到卡片遭盜刷4萬多元通知，當下才驚覺遭詐騙，她也透過影片分享人生首次走進警局報案過程，並藉此呼籲網友多多警惕，她也無奈表示希望錢能追回，畢竟是整整一個月的生活費。

吳丹丹昨（29日）透過影片分享遭詐騙過程，她表示收到一封幾可亂真的停車繳費失敗通知，當下她自認雖然沒車，但也擔心漏幫別人繳，「生怕出問題」的心情下，馬上刷卡繳費，未料下一秒就收到刷卡4萬7千多元的通知。

吳丹丹表示，當下隨即意識遭詐騙，火速通知銀行停卡避免再遭盜刷，不過遭詐過程屬於「自行操作輸入識別碼」，所以銀行無法用盜刷名義阻攔，吳丹丹另也撥打165專線，得知必須到派出所立案才能查，為此她人生第一次走進警局。

吳丹丹表示，在警局筆錄時，員警也認同詐騙信相當真實，她也藉此呼籲外界留意細節，並分享內政部警政署架設的「打詐儀表板」，多多認識詐騙新樣態；至於被騙走近5萬元，她也無奈表示，「拜託你還給我吧！那一點點也塞不了你們的牙縫，可我是可以生活一個月的啊！」

★ 《鏡新聞》提醒您：凡遇可疑電話，不論手機或市話，可撥打「反詐騙諮詢專線165」電話，由專業人員為您提供協助。





