遭6人輪姦！惡男大嫂「還逼吃墮胎藥」…少女遭吃案→飛奔攔高層警車求助

印度北方邦（Uttar Pradesh）今（2025）年6月曾發生一起慘絕人寰的輪姦事件，一名未成年少女3年前曾遭性侵，過程還全被拍下，而少女此後就一直被性侵影片勒索、恐嚇，最後在今年6月慘遭6人集體性侵。怎料少女與家屬報警後，警方竟消極處理此案，直到11月13日副巡查總長視察期間，少女突破警察攔阻陳情，全案才隨之曝光。

根據今日印度（India Today）等印度媒體報導，這起離譜的性侵事件發生在今年6月3日，一名來自庫爾賈鄉（Khurja tehsil）的未成年少女這天原本在家中睡覺，沒想到家人一早起床後發現少女已不見蹤影，直到6月5日深夜時分才看見女兒倉皇逃回家。家人一問之下才得知女兒竟是被強迫擄走後慘遭輪流性侵。

在少女家屬追問之下，才得知這並非少女第一次遭性侵，這群加害者的其中一人M早在3年前就曾在另一名加害者A的住處性侵少女，並錄下全過程，此後就持續以此勒索少女並對其多次施暴；後來除了M，A也成為性侵少女的共犯。更荒唐的是，當得知少女被性侵至懷孕時，A的大嫂竟還讓少女吃下墮胎藥，卻始終未報警。

少女衝到車前攔阻、試圖伸冤。圖／翻攝自X

事發當晚約11時，嫌犯A又以性愛影片威脅少女出門，並將人帶至附近旅館，再夥同另外4人輪流性侵少女，後來還將少女丟到火車站，讓她自行回家。怎料少女回到住處附近後，又被A和另外2名加害者蒙眼綁架帶附近的灌木叢中輪姦少女，少女被擄走2天後才終於在5日午夜得以逃回家，經家人詢問和報警，全案隨之曝光。

離譜的是，即使受害者家屬在此期間多次庫爾賈警局報警求助，但警方竟一直消極處理，直到11月13日副巡查總長奈塔尼（Kalanidhi Naithani）抵達庫爾賈警察局進行視察、準備離開之際，受害少女突破9名試圖攔阻她的警察，衝到奈塔尼面前伸冤。奈塔尼隨即下車聆聽受害者及家屬陳述。

只見網上瘋傳的影片中，少女先說道：「長官，我不久前被6個人殘忍地輪姦」，奈塔尼隨後問道：「他們被關進監獄了嗎？」少女回答：「其中4個已被拘押，2個仍在逃，我向警方求助過，那些強暴我的人還在逍遙法外，但警方卻沒有逮捕他們」。奈塔尼這才得知少女遭輪姦但當地警方消極處理一事，當場責備庫爾賈警方的不作為，也嚴令必須即刻逮捕一眾嫌犯，同時承諾將嚴懲所有涉案人員。

至於受害少女提出希望更換調查員一事，則被要求提交書面申訴；警方後續已將少女及家屬帶回警局配合調查。報導指出，當地警方已將4名嫌犯關押入獄，並成立專案組加強搜索行動，以追捕另2名在逃嫌犯；至於庫爾賈警察局長則因怠忽職責而需暫時停職、接受調查。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



