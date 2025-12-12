遭918地震毀損3年 花蓮高寮大橋主體合攏 力拚提前通車
花蓮縣玉里鎮高寮大橋於3年前0918地震震損，經過中央核定9.94億元，去年動工復建大橋，近日大橋已合龍，主體結構完成，進入收尾與橋面施作階段，工程預計明年4月通車，縣府表示，廠商將視工程進度，盼能提前完工，恢復便捷安全的交通動線。
民國111年9月18日池上地震，造成花蓮南區秀姑巒溪的高寮、玉長、崙天三座大橋嚴重震損，縣府向中央爭取約18億元全數重建，112年底起陸續動工。其中，台九線通往高寮、赤科山的高寮大橋，規劃新橋長770公尺、引道417公尺、平面道路343公尺，橋梁結構型式為鋼箱型簡支梁橋。
縣府表示，高寮大橋復建工程，在施工安全管理、職安制度執行及風險控管，榮獲第19屆金安獎「公共工程組優等」殊榮，縣長徐榛蔚也在昨天由建設處長鄧子榆、玉里鎮長龔文俊偕同，主持工程「最後一支梁上梁」，合攏祈福儀式，象徵橋梁主體結構已經完成，工程進入收尾與橋面施作階段。
縣府指出，高寮大橋復建後，將大幅提升花68鄉道沿線的交通量能，改善居民通勤安全，並加強產業運輸效率，有助地方觀光與農產運輸發展。
另外，連接玉里鎮源城、長良的玉長大橋，總經費5.2億元，橋長810公尺、引道368公尺；跨富里鄉、卓溪鄉界的崙天大橋經費2.6億元，橋長430公尺、引道144公尺，2座大橋都預計明年11月完工。
