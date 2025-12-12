遭918地震毀損3年 花蓮高寮大橋主體合攏 力拚提前通車

台灣求職面試充滿微妙的權力關係和期望值差異，求職者經常面臨與工作無關的私人提問，如感情狀態、婚育計畫等，部分企業甚至打著徵才旗號意圖獲取業界情報！專家建議求職者應多方了解產業現況及自身市場定位，避免淪為他人的諮詢師，同時也能避開不良企業。台灣就業服務法明確規定了就業歧視和隱私保護，若求職者在面試中感受到歧視，可保留證據或及時止損，避免日後遭受不公平對待。

TVBS新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話