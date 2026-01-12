遭ADOR解約後首發聲！Danielle開IG預告「今晚直播」 追蹤數暴衝40萬

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

南韓女團NewJeans前成員Danielle日前遭所屬公司ADOR通知解除合約後，昨（11）日被粉絲發現開通個人社群帳號，官方今（12）日證實為本人，預告Danielle將透過直播向粉絲分享近況，掀起高度關注。

NewJeans所屬公司ADOR日前宣布與Danielle解除合約，並將對其家人提起訴訟。（圖／翻攝@newjeans_official IG）

New Jeans前成員Danielle遭所屬公司ADOR通知解除合約兩週後，有粉絲發現她疑似開通帳號名為「dazzibelle」的Instagram帳號，且只有追蹤其姐姐Olivia Marsh。今（12）日發布寫著：「for those who waited 12 Jan. 7pm」，透露即將與粉絲見面，該帳號追蹤人數截至目前已超過40.5萬人。

根據《朝鮮日報》報導，Danielle的法律代理人、律師事務所「和友（Hwawoo）法律事務所」於今日證實，Danielle將於今晚7點（台灣時間晚上6點）舉行一場「Live Message」直播活動，透過YouTube與Instagram同步進行，與全球粉絲即時互動。

律師團強調，Danielle希望透過此次直播，向長期支持、始終陪伴在她身邊的粉絲們，傳達真摯的心意與問候，將以「樸實但真誠」為主軸，內容主要是分享近況，並向一路支持她的粉絲表達感謝，與任何訴訟無關。

Danielle開通個人Instagram帳號，透露將於今晚7點（台灣時間晚上6點）舉行直播活動。（圖／翻攝@dazzibelle IG）

ADOR日前宣布Hyein、Haerin將回歸公司活動，與Minji、Hanni、Danielle及3位成員的家人溝通後，Hanni也回歸公司，Minji則持續與公司進行協商。不過，ADOR宣布與Danielle解除合約，並將對其家人提起訴訟。此次直播是Danielle被所屬公司ADOR解除專屬合約後的首次個人活動，消息曝光後立刻引起熱議。

