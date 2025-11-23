遭AI假影片變造赴中！王世堅開「交流3條件」：絕不能讓中共拿刀掐脖子

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」近期在兩岸爆紅。不過，近日在抖音及 YouTube 上出現許多關於王世堅的不實影片，甚至有人工智慧（AI）生成的假影片，製造出王赴中假象。對此，王世堅今（23日）出面澄清，表示這真的很惡劣，是完全子虛烏有、胡說八道的事情。他認為，只有在三個原則之下，台灣與中國的交流才是可以的，包括：非地方對中央交流、非黨對黨交流，以及絕對不能被中共拿刀子掐著脖子去交流。

王世堅表示，這真的很惡劣，完全是子虛烏有、胡說八道的事情。他出身政治迫害的家庭，長年以來對政治無所求，只是盡自己的力量為台灣民主化、本土化而努力。王世堅指出，自己長年以來信奉的政治理想，與現在中國所期望的順從式朝貢兩岸關係不同。他強調，台灣與中國現在雖處於緊張對峙狀態，但昨天是敵人，明天如何沒有人知道，今天可以交流，但必須是在公平的基礎上，不能一味期待台灣以地方朝貢的方式向中共低頭，這是不可能的事。

王世堅點出，只有在三個原則之下，台灣與中國之間的交流是可以的：第一，不是地方對中央的交流，而是平等的交流。第二，不是黨對黨的交流，台灣任何一個政黨，包括執政的民進黨，都不能單獨與中共交流，因為台灣與中國未來的關係和走向，是由全體台灣人民來決定的，絕對不是任何單一政黨能決定的。第三，絕對不能在被中共拿刀子掐著脖子的情況下去交流，被逼著去交流、談判是不對的。

王世堅強調，在這三個原則之下，與中國進行經濟、文化交流是可以的，「但我王世堅絕對不會，因為我還有我個人的堅持」。他說，自己無法接受台灣人申請台胞證去中國，若有一天中共看清這一點，願意開放讓中國人持中國護照來台灣，台灣人持中華民國護照去中國，才有可能考慮過去。如果現在要用他無法接受的方式，完全不可能，更承諾「我王世堅會是最後一個踏上中國的台灣人。」

另對變造影片是否是7年前去綠島的影片？王世堅則回應，不曉得，可能當時是去蘭嶼跳海吧，連自己都忘了有這樣的影片，但那是經過再製的，神情與他本人完全不同。他表示，這是很可怕的事情，深偽技術大量使用會對人民生活造成影響，更嚴重的是若被用在戰爭上，可能會製造假新聞、假事件，恫嚇台灣人民。王世堅說，自己會要求國安單位積極正視這個問題。此事已經影響到他個人的名節，如果這類技術在戰爭時期被大量使用，將會影響國家的民心士氣，破壞人民與政府的互信，呼籲國安單位與數位發展部應該更積極地思考應對政策。

