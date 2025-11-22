遭AI偽造「低調赴中拍片」 王世堅「嚴正聲明」：不用抖音也沒去中國！

王世堅遭AI偽造「低調赴中拍片」。

民進黨立委王世堅今（22）日發文指出，抖音及YouTube 上出現許多關於自己的不實影片，稱他低調赴中國拍片，「我王世堅不用抖音及YouTube」。

嚴正聲明！王世堅今天發文說，近日在抖音及YouTube上出現許多關於自己的不實影片，甚至還有AI生成的假影片、假言論。他要講清楚、說明白，「我王世堅不用抖音及YouTube ，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片」！

王世堅指出，近日有不肖人士利用AI影片偽造他的身分，聲稱他前往中國。他在此嚴正澄清，「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙」！

王世堅說，自己的官方帳號只有Facebook跟Threads，其他平台出現的一切內容，都不是他發布的，若各位鄉親在其他平台上看到有關自己的不實言論或是假影片，懇請大家一起動動手指協助檢舉、讓內容下架，也拜託大家提高警覺，避免被不實訊息與造謠帶著走，「感謝每一位願意伸出援手的人」！

