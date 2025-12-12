遭AI深偽性影像攻擊 香港民主倡議者批中國跨境鎮壓

（德國之聲中文網）2021年移居英國的香港民主派倡議人士劉珈汶（Carmen Lau）去年平安夜遭港府納入通緝名單，多次收到匿名信件攻擊。如今類似事件再度發生，而且這一次更包含露骨的人工智慧（AI）深偽性影像。劉珈汶週四（12月11日）表示，至少有6個鄰居收到有澳門郵票的不知名人士來信，內容暗示她是性工作者、歡迎來客尋求性服務。

據法新社、《衛報》等媒體報導，劉珈汶受訪時說：「有5張照片疊放了我的臉上去，照片中的人有的是裸體，有的只穿內衣。」有一張照片甚至偽造成她在進行性行為的樣子。

此外，信上還包含劉珈汶的姓名、身高體重，過去的居住地址，以及類似性工作者廣告的文字敘述：「歡迎來訪！你有選我的權利，我也有不接受你的權利。但願過程是溫柔的，以後我們可以成為密友！」

30歲的劉珈汶是前香港公民黨區議員，現在是香港民主委員會（HKDC）的高級國際倡議幹事。她認為這些假造的AI性影像是中國政府試圖恐嚇她的又一次舉措，此事讓她感到震驚又害怕，同時也很生氣。

劉珈汶之前住在倫敦西邊的梅登黑德（Maidenhead），今年3月她的鄰居就曾接到鼓勵居民舉報她的匿名懸賞信，後來她搬離了當時的住處。然而在11月11日，梅登黑德的議員雷諾茲（Joshua Reynolds）告知她，她過去的鄰居家門口又有新信件出現。

她說，心理負擔是最可怕的：「就算到現在，要去那裡還是讓我很猶豫，因為梅登黑德是個小鎮，我不知道那些照片流傳多廣，不知道別人會怎麼看我。」

「這是心理戰，要阻止我們繼續我們在做的（倡議）工作。」

劉珈汶接受香港獨立媒體《棱角》訪問時強調，「性化的不實資訊」是中國政府的慣用伎倆，用來讓那些挑戰獨裁政權的女性噤聲，把羞辱作為政治懲戒的工具，同時也在警告所有的政治異見者，「清楚反映了跨境鎮壓不斷演變的劇本，以及獨裁勢力如何能將人工智能武器化，向境外輸出高壓統治」。

各方怎麼回應？

梅登黑德的議員雷諾茲表示，中國政府這種恐嚇、威脅的企圖「極其荒謬」。他呼籲英國政府採取行動：「面對在我們國家的香港人安危，政府不能抱持鴕鳥心態……必須果斷行動，展現出我們不會容忍北京的跨境鎮壓行徑。」

英國政府發言人稱，「在英港人的安全是最重要的」，鼓勵民眾向警方通報疑慮事件。

英國泰晤士河谷（Thames Valley）警方發言人說，已著手調查這些涉及「惡意通訊罪」的信件，並跟受害者保持聯繫，現階段尚未逮捕任何人。劉珈汶則表示，警方告訴她，要找到犯人的可能性微乎其微。

3月出現第一批匿名信之後，當地警方曾要求劉珈汶簽署一份文件、要她同意「停止任何可能置自身於風險之下的活動」；劉珈汶認為這形同自我審查，質疑英國政府非但沒有維護她的言論和集會自由，反而把責任轉嫁到她的身上，而這恰恰落入了中國獨裁政權所希望的，也就是讓海外的公民行動噤聲。

中國駐英大使館駁斥了劉珈汶的指控，聲稱這是她的片面之詞，又說她逃往海外是要尋求顛覆香港。「追緝逃犯是正當合理的。那些逃到海外的反中暴徒與其繼續欺騙、討拍賣慘，不如盡快向警方自首。」

澳洲傳出類似案例

不只劉珈汶，香港立法會前議員許智峰（Ted Hui）夫婦也面臨匿名攻擊。許智峰2021年移居澳洲，今年8月宣布他已取得澳洲的永久居民身分。

根據《衛報》，今年夏天，許智峰上司的電子信箱收到了一張假造的海報，上面是許智峰夫婦的舊照片，但照片下卻有性服務的價位表，標題寫著「香港的孤單主婦」。

海報上還附有一處位於阿德雷德（Adelaide）的地址，但跟許智峰無關。住在該地址的住戶透露，他從未聽說過許智峰這個人；當他發現假造海報出現在自家信箱，他和妻子都感到害怕：「為什麼那些人知道我們的地址？為什麼選我們？這完全沒道理。」這位住戶透露，甚至有鄰居來問他說他家是不是變成了「妓院」。

許智峰表示，這種事情他早有預期，但他的太太感到無言以對。她並不是公眾人物，這是第一次被捲入跟她丈夫有關的騷擾事件之中。

許智峰已將此事通報澳洲警方，目前發現該電子郵件的IP位址可追溯到香港。南澳洲警方發言人則表示不評論個案狀況。

同樣住在澳洲的另一位香港民主派人士、前「法政匯思」召集人任建峰（Kevin Yam）今年初也曾遭遇匿名懸賞信的攻擊。任建峰和許智峰都在2023年7月遭港府列入懸賞通緝名單。

作者: 周昱君 (法新社、《衛報》等)