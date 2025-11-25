遭AI誤判「停招」！正心中學急向Google求助還原真相

雲林縣正心中學最近頗受Google的AI摘要錯誤訊息困擾。(周麗蘭攝)

日前有家長在Google上搜尋「正心中學國中部招生」時，AI摘要竟跳出「正心中學國中部於114學年度停止招生」等不實描述。（正心中學提供）

愈來愈多人仰賴AI蒐尋資料，但當人工智慧輸出錯誤資訊時卻難以即時修正，人類如何效「控管」AI成為重要課題。近日雲林縣私立正心中學就被Google的AI演算錯誤判定「正心中學將於114學年停止招生」錯誤訊息困擾。學校從上周起與Google聯繫，但問題仍反覆出現，校方希望透過更多人透過新聞傳閱正確訊息，「徹底」糾正AI演算的錯誤內容。

正心中學校長林佳慧指出，日前有家長在Google上搜尋「正心中學國中部招生」時，AI摘要竟跳出「正心中學國中部於114學年度停止招生」等不實描述，家長致電求證後才發現是AI張冠李戴的烏龍。

林佳慧表示，這起事件可能是與校方在今年10月進行官網全面改版有關，因新網站內容尚在更新，AI未能即時抓取國中部招生資訊，便將「國中部」「招生」等關鍵字錯誤連結至近期熱門新聞「中正預校國中部將於115學年停止招生」，最終產生似是而非的錯誤結論。

校方上周向Google反映後，工程師也發現AI摘要參考涉及中正預校的網頁，導致資料混淆。正心中學上周積極提供相關佐證資料，Google工程師也持續優化，但搜尋結果仍時而出現錯誤內容，尚無法徹底糾正。

該校資訊教師分析，Google的AI摘要採用RAG（檢索增強生成）技術，會先大量擷取與關鍵字相關的網頁，再由大型語言模型生成看似流暢、合理的文字。然而生成式AI強調的是語句連貫，而非事實校對，因此當資料來源稍有誤差，就可能產出高度合理化但嚴重失真的說明。

林佳慧強調，Google AI摘要產製的錯誤訊息並非有人蓄意抹黑，而是演算法在缺乏人工複核下，自動拼湊資訊所致。此事件是不應忽視的警訊，也提醒社會大眾「AI可以是草稿助手，但絕不能取代人腦思考」。

她呼籲，無論是教師備課、學生寫報告，或一般民眾搜尋資訊，利用AI整理脈絡雖便利，但凡涉及數字、日期、法規、政策等事實細節，仍須親自查證來源，才能避免人工智慧以訛傳訛卻又難以修正的問題，掌握AI工具的正確素養是理解「它可能會錯」。

正心中學今（25日）也發布新聞稿「AI使用的正確態度」，盼透過新聞傳播所形成的大數據，徹底矯正Google AI演算法中的錯誤資訊，讓「正心中學將於114學年停止招生」的不實訊息不再出現。

