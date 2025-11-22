遭AI變造「低調赴中」！王世堅突發聲明：大家別上當！自己沒抖音、YT

政治中心／洪正達報導

民進黨立委在臉書疾呼，自己並沒有YT 、抖音，希望大家要看清楚。（圖／記者楊士誼攝影）

由於AI變造技術越來越發達，使得許多政治人物也遭受禍害，其中民進黨立委王世堅遭人變造後，拍攝影片聲稱前往中國，稍早「本尊」在臉書疾呼民眾千萬不要上當，且他也不用抖音、YouTube等社群平台，希望大家要看清楚。

王世堅指出，近日在抖音及YouTube 上出現許多關於阿堅的不實影片，甚至還有 AI 生成的假影片、假言論。阿堅在這裡講清楚、說明白 我王世堅不用抖音及YouTube ，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片！



王世堅表示，近日有不肖人士利用 AI 影片偽造我的身分，聲稱我前往中國大陸。也嚴正澄清自己一直都在台灣，未來也沒有去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！



他也強調，阿堅的官方帳號只有Facebook 跟 Threads，其他平台出現的一切內容，都不是本人發布的，若各位鄉親在其他平台上看到有關我的不實言論或是假影片，請大家動動手指幫忙檢舉下架!也請大家提高警覺，不要被不實造謠帶風向。

