遭AIT打臉？黃國昌嗆王定宇：角色認知錯亂

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 ／ 攝（資料照）

針對民眾黨主席黃國昌昨快閃訪美返台後召開記者會表示，1.25兆國防特別條例當中，有高比例與對美軍事採購無關，使他反對政院版的決心更強烈，預告將自提版本；美國在台協會（AIT）昨晚表示，對賴清德所提出的1兆2500億元國防特別預算表示歡迎，引發民進黨立委王定宇諷刺，AIT罕見公開打臉。黃國昌今（15日）表示，不會對此感到驚訝，符合美國政策立場，強調自己是中華民國立委，該做的事是反應國民心聲、捍衛人民利益，並嗆王定宇是否角色認知有些錯亂。

民眾黨團上午召開「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」民調記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啓楷及黨團主任陳智菡出席。

對於王定宇指稱，美國肯定台灣編列8年期1.25兆元國防特別預算，並指AIT罕見打臉特定政治人物，這些人原來想利用AIT不會評論個別政治人物的習慣，想要操作美國背書黃國昌和白營的說法，現在被美國政府正式打臉，強調AIT戳破這些人毫無政治誠信，是否還有後續值得觀察，媒體詢問黃國昌的看法。

黃國昌直言，第一個，AIT不管是用支持還是歡迎，他都不驚訝，今天如果編列2兆、3兆的預算，相信他們也會表示很歡迎，因為這符合美國政策與利益，站在美國政府角度，這無可厚非。

黃國昌表示，他是中華民國立委，不是美國國會議員，該做的事就是反映中華民國國民心聲、捍衛中華民國利益、捍衛台灣人利益，他也反嗆，王定宇的角色認知是否有些錯亂？相信台灣社會應自有公評。

