遭Cheap反嗆「恫嚇言論自由」 雷虎科技重訊已提《證交法》刑、民告訴

網紅Cheap（本名鄭才暐）近日在影片中涉嫌影射雷虎科技（8033）不當金融操作，遭雷虎一狀告上法院，Cheap昨（20）日在臉書聲明中強調影片中的內容並非攻擊，並反嗆雷虎「可以操縱股價，我還在這發廢文？」，並表示此舉為恫嚇創作者言論自由。對此，雷虎昨天晚上也發布重訊，強調Cheap影片的內容已對市場產生誤導，已提告違反《證交法》等，並提出民事求償1億元。





對於Cheap在臉書反嗆，雷虎科技的協理卓宜儒再度發表聲明，指Cheap刻意「一錯再錯」，辯稱更凸顯假訊息的傳遞。聲明指出，Cheap鄭才暐1月9日在YouTube頻道上傳的影片「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」中，在結尾刻意傳遞錯誤訊息，還把雷虎科技和雷虎生技兩家不同的公司混為一談，更影射「先以個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」，讓外界認為雷虎科技有不當金融操作。



雷虎科技也在聲明中強調，公司經營團隊一向遵守《證交法》等相關法令，近年全力投入無人機發展，雖然公司尊重言論自由，但若有人散布假消息，導致雷虎科技的股價、聲譽受到影響，都將依法究責。



至於Cheap曾辯稱影片內容為「口誤」，雷虎科技認為Cheap的說法前後矛盾，更用無直接關聯的網路資訊包裝評論，讓觀眾更容易相信此說法，已構成對市場的誤導。雷虎科技最後也提到，為維護公司名譽與廣大股東權益，目前已委託律師對Cheap提告包括《證交法》等刑事告訴與民事求償，並求償1億元，後續進展也會對外公告。

雷虎科技發出公開訊息。（圖／擷取自MOPS公開資訊觀測站）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

