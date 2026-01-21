遭Cheap嗆「言論自由」 雷虎發重訊反擊
網紅Cheap近日在影片中涉嫌影射雷虎科技（8033）不當金融操作，遭雷虎一狀告上法院，Cheap昨天（21日）在聲明中強調影片中的內容並非攻擊，並反嗆雷虎「恫嚇自媒體創作者的言論自由」。對此，雷虎昨天晚上也發布重訊，強調Cheap影片的內容已對市場產生誤導，已提告違反《證交法》等，並提出民事求償1億元。
YT影片惹議 雷虎痛批Cheap混淆視聽
雷虎科技在重訊中提到，Cheap在他的YouTube頻道上傳的影片「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」中，在結尾刻意傳遞錯誤訊息，還把雷虎科技和雷虎生技兩家不同的公司混為一談，更影射「先以個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」，讓外界認為雷虎科技有不當金融操作。
雷虎科技也在聲明中強調，公司經營團隊一向遵守《證交法》等相關法令，近年全力投入無人機發展，雖然公司尊重言論自由，但若有人散布假消息，導致雷虎科技的股價、聲譽受到影響，都將依法究責。
Cheap辯口誤 雷虎仍提告求償1億元
至於Cheap事後曾辯稱影片內容為「口誤」，雷虎科技認為Cheap的說法前後矛盾，更用無直接關聯的網路資訊包裝評論，讓觀眾更容易相信此說法，已構成對市場的誤導。
雷虎科技最後也提到，目前已委託天衡國際法律事務所針對Cheap提告包括《證交法》等刑事責任，並以民事求償1億元，後續進展也會對外公告。
更多上報報導
雷虎正式提告網紅Cheap求償1億元 希望追出幕後「乾爹」
雷虎科技祭《證券法》怒告 Cheap直球回應：我會積極應訴法院見
網紅Cheap發片控套利 雷虎發重訊祭《證券法》嗆告：不容任意抹黑
其他人也在看
歐洲領袖齊聲譴責川普祭威脅關稅 馬克宏批「勿搞新殖民主義」
美國總統川普20日威脅要對法國加徵關稅後，法國總統馬克宏同日稍晚表示，現在「不是搞新帝國主義或新殖民主義的時候」，並批評對反對美國併吞格陵蘭的國家徵收關稅是「毫無意義的上報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
川普簽華爾街購房行政令，限制大型機構購買單戶住宅
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國總統川普簽署關於華爾街購房的行政命令。根據概況說明書(Fact Sheet)，美國總統川普週二簽署行政命令，採取措施確保「大型機構投資者不會購買本可由家庭購買的獨棟住宅」。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團殺到 「這些地區」高山有機會下雪、週末才回暖
受強烈大陸冷氣團影響，今（21日）天氣寒冷，在強冷氣團壟罩下，北部及東半部高山雪線下修，降雪量也比原先預估來得多。氣象專家林得恩指出，北部、宜蘭地區「2000公尺以上」及中部、花上報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
日債殖利率急升，SMBC日興報告稱，日本央行增購債可能性低
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，SMBC日興證券表示，儘管日債殖利率飆升，但是日本央行可能不會增加購債。SMBC日興證券資深利率策略分析師Ataru Okumura在一份報告中表示，儘管殖利率的急劇上升促使日本加大口頭干預，但日本央行增加購買國債的可能性仍然很低。在執政黨和反對黨都繼續倡導減稅的情況下，如果日本央行增加購債，可能會加深市場對央行服從財政政策的看法。Okumura表示，任何干預措施實際上都可能加劇利率上升壓力，並可能導致日圓在外匯市場加速貶值。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
美國將裁減北約機構約200職位 情報、海軍與特戰司令部都在內
路透社20日報導，3位知情人士本週表示，美國總統川普政府已向部分歐洲首都通報，將從北約負責監督和規劃聯盟軍事與情報行動的機構中裁撤約200個職位，但沒有說明為何美方如此決上報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
美銀調查顯示，牛熊指標飆至9.4衝進超級多頭，現金降至3.2%新低
【財訊快報／陳孟朔】美國銀行(美銀)發表最新1月全球基金經理人調查顯示，受全球經濟「不著陸」預期推動，投資人情緒快速轉向極端樂觀，美銀指標性的牛熊指標(Bull & Bear Indicator)已攀升至9.4的「超級多頭」水位，反映市場對回檔風險的警覺降至多年低點。本次調查於1月8日至15日進行，訪問96名管理約5,750億美元資產的專業投資人；報告指出，經理人現金部位下滑至3.2%的歷史新低，資金幾乎全面投入風險資產，同時淨38%受訪者預期全球經濟將走強、衰退憂慮降至兩年低點，顯示「風險胃納量」明顯升溫。更值得關注的是避險意識明顯崩解，約48%受訪者表示目前完全沒有針對股市大跌進行避險，為近年罕見高比例；在擁擠交易方面，「做多黃金」躍升為最擁擠部位，取代先前長期主導的大型科技股交易，顯示在追逐風險之餘，資金仍試圖以貴金屬對沖通膨與地緣政治不確定性。美銀策略師哈內特(Michael Hartnett)提醒，當牛熊指標進入高檔區間，歷史上往往被視為反向訊號，意味一旦外部衝擊出現，缺乏保護的部位可能放大短線波動；此外，此份調查完成時間點早於川普近期針對格陵蘭爭議升高的關稅威脅，後續若貿易財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
何立峰達沃斯致辭：極少數國家不應有基於私利的特權
（中央社台北21日電）中國國務院副總理何立峰20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示，「規則面前應當人人平等。極少數國家不應當有基於私利的特權，世界不能重新回到弱肉強食的叢林法則」，又指中國願意做世界市場，但很多時「中國想買的、對方不願意賣」。何立峰又應約與美國財長貝森特會談，討論中美經貿問題。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
高鐵年終7個月羨煞全台！員工揭「6大福利」全說了
生活中心／周孟漢報導台灣高鐵日前公布最新年終獎金方案，總發放水準上看7個月，創下歷來新高，引發外界一陣熱議，甚至有不少網友打算轉行，成為台灣高鐵的一份子！不過，若想成功進入高鐵公司，除了要受到面試官青睞外，公司內部的「福利」也是需要了解的一部分。對此，就有不少高鐵員工在得知年終獎金方案後，開心分享了在高鐵工作的「6大福利」，羨煞一票人。民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
焦點股》群聯：猛虎出關 股價創史高
NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）今日結束分盤處置正式出關，因記憶體產業大好，群聯在處置期間股價持續大漲，站上2000元大關，今出關首日早盤股價再衝高，一度大漲近7%，來到2145元的掛牌新高價。截至9:23分左右，群聯股價大漲4.24%，暫報2090元，成交量約3705張。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
市場重演「拋售美國」，東京匯市早盤美元追低，英鎊、歐元連三彈
【財訊快報／陳孟朔】受白宮對歐洲國家發出格陵蘭主權爭議相關的關稅威脅影響，全球市場20日重演「拋售美國」(Sell America)戲碼。投資人對美國領導力下降及長期政策不確定性的擔憂，導致美元、美股與美債同步遭到拋售後，東京匯市週三早盤美元指數持續追低，遊走在兩週低位。與此同時，英鎊和歐元連三彈，日圓小彈受制日債大跌的壓抑。美元指數最新報價為98.55，追低0.09%，週二急挫0.76%為去年8月22日大跌0.92%以來單日最大跌幅，20日觸及的98.246為1月6日以來最低。同一時間，日圓小彈0.12%至157.96兌1美元；英鎊追高0.1%至1.3453美元、歐元追高0.06%至1.1732美元。市場人士指出，川普針對瑞典、丹麥、法國等八個盟國的關稅威脅，不僅重燃去年4月「解放日」關稅公告引發的市場動盪，更加速去美元化趨勢的討論。IG市場分析師Tony Sycamore表示，由於地緣政治緊張與聯準會獨立性受質疑，投資人正大量減少對美國資產的曝險，並將資金轉向黃金與非美貨幣避險。此外，市場避險情緒亦推動金價創歷史新高。雖然有分析師認為川普的關稅威脅僅為談判戰術，但隨著2月1日首波1財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
丹麥基金「反擊」出清美債！川普引爆「賣出美國」撤資海嘯
美國總統川普強取格陵蘭，風波越演越烈，金融市場也開始出現反應，周一美股重挫，高估值個股遭到拋售，減碼美股美債的「非美交易」重回檯面。格陵蘭爭奪戰的「事主」丹麥也有動作，養老基金AkademikerPension計畫於月底前出清約1億美元的美國國債。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 1
亞電、鉅橡再飆漲停！半導體嘉晶、漢磊強勢亮燈 聯亞、光焱科技攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周二全面重挫，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）慘摔4.32%、台積電ADR更重挫4.45%，拖累台股今（21）日開低，開盤下...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
黃金存摺飆4932元天價 百公克年賺逾20萬
[NOWnews今日新聞]由於地緣政治危機加劇，市場避險情緒高漲，國際黃金現貨價格再創新高，每盎司一度來到4836美元，連帶國內黃金存摺也飆天價，台灣銀行以新台幣計價的黃金存摺，今（21）日早盤每公克...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 40 分鐘前 ・ 22
凹子底驚見「幽靈水怪」？疑鱷雀鱔現蹤 環保局急動員抓捕
高雄凹子底森林公園冬季限定的落羽松美景，近期成為拍照打卡景點，但卻有民眾發現，園內生態池中有巨型魚類現蹤，疑似是俗稱幽靈火箭的外來魚種鱷雀鱔，由於該外來魚種恐危及生態，高市府環保局表示，已派員前往尋找，如經發現將隨即將其移除。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
MLB》不滿道奇簽Tucker 傳各隊老闆決心力推薪資上限
根據The Athletic網站記者Evan Drellich報導，1名被告知大聯盟各隊老闆內部討論的消息來源透露，各隊老闆對於道奇有能力與Kyle Tucker簽下豪華稅計算中平均年薪現值達5700萬美元（約新臺幣18億元）的合約感到「憤怒」，更堅定了要推行薪資上限制度的決心。TSNA ・ 1 小時前 ・ 6
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 53
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 309
曹西平生前已布局遺產？千萬房產「早過戶給乾兒子」金額超貼心
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平去年底猝逝，他曾心寒透露與親人不合，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給乾兒子」、「一毛不給姓曹的」；不過他在法律上未收養乾兒子，手足可能透過民法「特留分」獲得部分遺產。不過有最新消息指出，其實曹西平早已佈局，相關不動產交易紀錄指出，他生前價值千萬的住所過戶給乾兒子Jeremy，房產專家看到金額也直言，「顯示出曹西平的貼心」。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 34