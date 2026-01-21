遭Cheap嗆「言論自由」 雷虎發重訊反擊



網紅Cheap近日在影片中涉嫌影射雷虎科技（8033）不當金融操作，遭雷虎一狀告上法院，Cheap昨天（21日）在聲明中強調影片中的內容並非攻擊，並反嗆雷虎「恫嚇自媒體創作者的言論自由」。對此，雷虎昨天晚上也發布重訊，強調Cheap影片的內容已對市場產生誤導，已提告違反《證交法》等，並提出民事求償1億元。

YT影片惹議 雷虎痛批Cheap混淆視聽

雷虎科技在重訊中提到，Cheap在他的YouTube頻道上傳的影片「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」中，在結尾刻意傳遞錯誤訊息，還把雷虎科技和雷虎生技兩家不同的公司混為一談，更影射「先以個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」，讓外界認為雷虎科技有不當金融操作。

雷虎科技也在聲明中強調，公司經營團隊一向遵守《證交法》等相關法令，近年全力投入無人機發展，雖然公司尊重言論自由，但若有人散布假消息，導致雷虎科技的股價、聲譽受到影響，都將依法究責。

Cheap辯口誤 雷虎仍提告求償1億元

至於Cheap事後曾辯稱影片內容為「口誤」，雷虎科技認為Cheap的說法前後矛盾，更用無直接關聯的網路資訊包裝評論，讓觀眾更容易相信此說法，已構成對市場的誤導。

雷虎科技最後也提到，目前已委託天衡國際法律事務所針對Cheap提告包括《證交法》等刑事責任，並以民事求償1億元，後續進展也會對外公告。

