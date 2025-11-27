遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身分在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。
根據《鏡週刊》報導指出，朱孝天個唱的門票，票價為人民幣280元到680元（約台幣1千2百元到3千元），因為沒賣完，現場出現3.8折的優惠，網路上也出現爆料說，當天比預定時間晚半小時開場，原因是「歌手說不到八成上座率不開唱，後面都是25元或免費進場」。
朱孝天唱到〈大約在冬季〉時忍不住爆哭，事後說明是因為「家中親友今晨去世」，不過仍被懷疑是因為票房太慘影響。當晚演唱會他還是唱了《流星花園》主題曲《情非得已》，並以《流星雨》作為最後一首歌。他先前直播雖然表示「不放F4的歌，有什麼好放的，你愛聽自己聽去，我覺得F4的歌，反正我不喜歡，呵呵呵（笑聲），你們喜歡就好」，開唱時仍不忘照顧台下粉絲的心情。
其他人也在看
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
獨家／朱孝天遭爆「不到8成不開唱」 個人巡演曝人氣警訊
F4下個月將在上海舉辦《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》，傳出朱孝天被排除在外；他近期把重心放在個人巡演，11月15日現身廣東陽江開唱，現場目測約兩千多名觀眾，但多名網友分享表示，接近開演時仍有大片空位，有人甚至用人民幣50元（約新台幣211元）的「晚鳥票」就能「撿漏」進場，場面再次引發熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
週刊曝朱孝天演唱會票價打3.8折「空位一堆」 唱到一半還哭了
「F4」成員朱孝天日前爆出被從F4巡演中「除名」，引起許多網友討論，他近期在各地巡演，《鏡週刊》引述網友說法指出，15日在廣東陽江演唱會上，台下還有大片空位，有人以票價的3.8折就進場，而朱孝天唱到〈大約在冬季〉時哽咽落淚，也一度被猜測是否因無法與F4合體。太報 ・ 9 小時前
演唱會經濟大爆發！六合夜市生意翻倍 攤商忙到清晨5點直呼「太有感」
【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄大型演唱會持續帶動觀光熱潮，六合夜市攤商明顯感受人潮活絡、帶動當地商機。前理事台灣好報 ・ 1 天前
獨／為看TWICE改名Twice！女退錯票「改成男友名」
為了一睹TWICE風采，女粉絲竟做出驚人之舉！原名陳O華的她，不慎將演唱會門票退掉，為了入場只好將自己的名字改成男友「陳O霖」。她坦言：「這是我人生中最瘋狂的一次經歷！」所幸兩人同姓，否則改姓只有一次機會，情況會更加複雜。有網友認為這樣的粉絲行為，甚至比先前的「鮭魚之亂」更瘋狂！儘管多花了160元改名費用，但她最終如願進場，看到了心愛的偶像，達成了心願。TVBS新聞網 ・ 58 分鐘前
朱孝天人氣曝警訊！網瘋傳個唱「晚鳥票僅211元」拚上座率8成
言承旭、周渝民、朱孝天跟吳建豪組成的男團F4，本月初由《鏡報》獨家揭露他們12月即將啟動全新巡演，但成員卻少了朱孝天。據了解，朱孝天近期將重心放在個人巡演，15日於廣東陽江體育館開唱，雖吸引約2000名觀眾，但有不少網友事後稱演唱會現場仍有大片空位，更有人以人民幣50元（約新台幣211元）「晚鳥票」入場，引起熱議。鏡報 ・ 9 小時前
朱孝天演唱會「上座率不佳」 門票打折！舞台上淚崩｜鏡速報 #鏡新聞
F4下個月將在上海舉辦《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》，傳出朱孝天被排除在外；他近期把重心放在個人巡演，11月15日現身廣東陽江開唱，現場目測約兩千多名觀眾，但多名網友分享表示，接近開演時仍有大片空位，有人甚至用人民幣50元（約新台幣211元）的「晚鳥票」就能「撿漏」進場，場面再次引發熱議。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
六合夜市人潮爆發 攤商讚演唱會帶動業績
記者李靜音／高雄報導 高雄大型演唱會持續帶動觀光熱潮，六合夜市攤商明顯感受人潮活絡、帶動當地商機。前理事長莊其章今（26）日受訪時指出，演唱會舉辦後夜市人潮增青年日報 ・ 1 天前
朱孝天F4演唱會遭排除 個人巡演票房慘「不到8成不開唱」
偶像男團「F4」解散多年，今年重返歌壇後，預計於上海「梅賽德斯奔馳文化中心」舉辦演唱會，並由五月天阿信擔任製作人，不過成員之一的朱孝天，疑似遭到除名，就連新專輯也成為局外人，沒想到就連個人巡演票房也慘遭滑鐵盧，甚至傳出現場坐不到八成滿就不開唱。中時新聞網 ・ 10 小時前
受白冰冰疼愛！美魔女母12年前肺腺癌病逝 她開唱前突嚴重咳嗽
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導美魔女教唱天后楊惠絜，50歲才出道，今（27）日更宣布將於12月19日於彰化縣和美鎮「大中華國際美食館」舉辦人生第一場大型...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
大S生前善舉曝 病童母求救捐百萬 痛喊：給我女兒第二次生命
大S生前善舉曝 病童母求救捐百萬 痛喊：給我女兒第二次生命EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
高雄演唱會效應發酵！ 夜市人潮爆滿.六合夜市業績翻倍
高雄近期陸續舉辦大型演唱會，帶動在地觀光，以這次TWICE演唱會來說，為高雄創造5億多元的觀光產值，演唱會商機帶動當地夜市商圈，六合夜市明顯感受到大批人潮湧現，其中包含外國旅客，而攤商業績普遍翻倍成長...華視 ・ 19 小時前
查到地點…網黃闖高雄好市多「拍上空照稱把自己賣了」警方要辦了
知名美式賣場好市多（Costco）「黑色星期五」24日正式開跑，也因此擠滿人潮，不料，卻有一名知名網黃趁機躲在貨架中，並掀起上衣露出胸部拍照，還PO網稱「要把自己賣掉」。對此，除了好市多對該名女子發禁令，不准她再進入賣場外，前鎮分局也表示，目前未接獲報案，將主動調閱監視器查察。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆
熱火隊在今天的NBA盃賽事中以106：103擊敗公鹿隊後，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）在無預警的情況下走進休息室，卻遭到球員潑水攻擊，在他還一頭霧水時，才被告知自己今天奪下了...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
大S生前救白血病童…「捐款百萬」善舉曝光！
娛樂中心／翁莉婷報導女星大S（徐熙媛）今年春節期間和家人赴日旅遊不幸因病過世，消息曝光後震驚演藝圈，妹妹小S（徐熙娣）也因悲傷過度暫停手邊節目錄製。近日微博1名中國網友發文透露「大S生前善舉」，她低調捐錢幫助白血病女孩甚至強調不用特意宣傳。貼文曝光後，引來不少網友留言表示「大S一直是敢愛敢恨、善良勇敢的俠女」。民視 ・ 5 小時前
EXO回歸要發專輯！張藝興「本人終於現身」韓文發音遭酸：故意的嗎？
韓國男團EXO時隔多年終於6人合體，成員張藝興也久違現身韓國，然而他的韓文發音卻引發熱議！值得注意的是，張藝興上一次與EXO「合體」是在2021年的MV中，當時還是以電腦合成的方式出現，如今終於親自參與，令粉絲驚喜。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
霍建華爆降價接戲 「少拿6千萬」關鍵主因曝光
由霍建華和朱珠演出的網劇《他為什麼依然單身》改編自阿部寬主演的經典日劇《不能結婚的男人》，全劇16集，上線後引來不少話題，而港媒報導，霍建華有別於在《玫瑰的故事》拿了2000萬人民幣（約8861萬台幣）酬勞，這回霍建華拍《他為什麼依然單身》僅收500萬人民幣（約2215萬台幣），少拿了6千多萬台幣，傳聞是因為他喜歡劇本，願意降價。中時新聞網 ・ 6 小時前
《產業》羅唯仁擁美籍被判刑沒在怕？龔明鑫稱羅在台仍有財產
【時報-台北電】台積電提告前資深副總羅唯仁妨害營業秘密，英特爾今天聲明台積指控沒有證據。龔明鑫今(27)回應，所有相關事證，還是要檢調與法官去調查，不是某一方面說怎麼樣就怎麼樣。但因為羅擁有美國籍，外界擔心即使他被判刑也不怕，龔說他在台灣仍有一些財產問題。 龔明鑫說，羅唯仁這件事分成兩個部分看，一個是高檢署，針對國安法來做調查；另外一個是營業秘密法，也在訴訟當中，就尊重檢調、法院的調查跟認定。 如果羅帶走的是核心關鍵技術，龔明鑫重申沒有經過核准是不能在境外實施，經濟部會提供資料給檢調認定。但羅唯仁到底帶走甚麼資料？他則說台積電相關資料提供給檢調，不會提供給經濟部。 而羅唯仁行為是否對半導體產業造成傷害？龔明鑫認為，初步看一個人造成的損害可能有限，但還是會密切觀察對半導體生態系的一些影響，現在還沒有辦法馬做判斷。 外界認為羅是美國籍，即便智財法院確定罪責，或課以違反國安法，恐怕都不容易來追究。龔明鑫對此說，這要司法去看，因為除了人身之外，羅在台灣應該還有一些財產的問題。 有關工研院撤銷院士頭銜進度，龔明鑫說工研院士是一個榮譽職，是表彰羅過去對於在這個行業裡面的貢獻，當初不會想到有這樣的情時報資訊 ・ 2 小時前
（影）《絕勝》台灣隊長揭曉！宋柏緯試鏡2個月 獲演陳傑憲壓力大
以12強奪冠故事改編的電影《絕勝》今天（27日）在樂天桃園球場舉行媒體探班，陳傑憲一角由宋柏緯演出，被問到會不會很有壓力？宋柏緯表示：「超會的欸，壓力很實在！」透露自己等殺青之後，再來看大家對他的評價。據悉，電影成本含宣發破億。《絕勝》今天公布主要角色卡司，宋柏緯演出陳傑憲、張庭瑚演出林家正、胡智強自由時報 ・ 4 小時前
許路兒50歲「少女體態」瘦到逆天！最新健身菜單曝光「一運動」雕出驚人螞蟻腰！
影片裡她在專業床台上做延展、啟動核心、全身穩定度的動作，線條從肩背一路收得俐落，整套器械動作像把身體重新「喚醒」。許路兒這種 40＋之後還能維持超平坦腰腹的秘密，其實就是把帕梅拉的燃脂訓練當基礎，再用皮拉提斯把細節雕回來，該緊的地方更緊、該收的地方完全不鬆。...styletc ・ 1 天前