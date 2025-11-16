遭F4踢出局首露面！朱孝天唱一半掩面痛哭 畫面曝光
男團F4成員言承旭、周渝民（仔仔）、吳建豪、朱孝天日前在五月天大巨蛋演唱會上合體，隨後傳出將有合體活動，不過近日卻爆出朱孝天因屢次直播說溜嘴，被從巡演中除名，未來活動將以F3形式展開，而昨（15日）朱孝天在中國舉行個人演唱會，當唱到齊秦的經典曲〈大約在冬季〉時，突然掩面哭泣，引來外界熱議。
朱孝天昨晚在廣東陽江市體育館舉行「啟點的起點」巡迴演唱會，一連帶來多首經典曲目，包括F4代表作〈流星雨〉以及〈情非得已〉、〈喜歡你〉等歌曲，但當唱到齊秦的經典曲〈大約在冬季〉時，朱孝天唱到一半突然哽咽強忍淚水，接著又趁著間奏時拿起毛巾拭淚，才平復情緒後將歌曲唱完。
朱孝天唱〈大約在冬季〉到一半時突掩面痛哭。（圖／翻攝自微博）
對此，朱孝天今（16）日也在社群平台分享多張黑白風格的演唱會照片，配文寫下：「難忘的一夜」，並未對落淚一事多加解釋。事實上，先前F4傳出將以F3形式合體巡演，相信音樂也證實將由阿信擔任製作人，「F3新歌與演唱會都在進行中，新歌何時上線以及演唱會日期會再進一步公布，請大家拭目以待。」
