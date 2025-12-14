遭F4除名控相信音樂潑髒水！朱孝天昔點名陳喬恩沒演技 畫面全被挖

娛樂中心／綜合報導

朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」缺席「F3+1」成為話題爭議焦點，他在事後影片發聲明，他本人在底下互動尖銳留言迅速點燃輿論火線。如今他上過大陸節目的片段也被翻出，當時吐槽偶像劇演員不用演技，長得好看就好，引來熱議。

朱孝天回應傳言。（圖／翻攝朱孝天IG）

朱孝天過往在綜藝節目《吐槽大會》中，狠虧偶像劇演員「長得好看就行」，也不用演技，並吐槽陳喬恩「所以喬恩，都40了，該磨練一下演技了」，陳喬恩只能尬笑以對。朱孝天也說跟F4只存在同事關係，覺得《流星花園》之所以能變得更經典是因為有人翻拍，儘管外界常拿新舊對比，但他心存感激，「起碼它讓我多了一個通告」。

而朱孝天8日曾拍片首度公開回應「被退出」F4此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；控訴艾姐起初打著「集結青春回憶」的名義積極促成F4重聚，如今卻未達成初衷，甚至讓外界對他產生誤會，心寒喊話：「妳的目的既然已經達成，麻煩妳高抬貴手一下吧。」事後相信音樂低調表示「不予回應」；阿信同學兼經紀人洪慧真則在社群平台Threads發聲，意有所指地說：「請回頭看看自己先唷～」再次掀起戰火。

