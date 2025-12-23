遭F4除名還在氣？阿信感謝朱孝天沒用 冷酸「場面話」還嫌舞台照

朱孝天（右圖）被網友發現又在酸五月天阿信。翻攝小紅書、微博@韓雯雯

五月天阿信昨（22日）攜手「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海結束4場的演唱會，儘管阿信不慎踩空、摔下2公尺的高台，但他檢查完無礙後，今一早還在社群發文，除了感謝F3，並不忘提及朱孝天。沒想到卻遭朱孝天冷回覆。

朱孝天再開酸！批阿信「場面話」

朱孝天酸阿信講「場面話」。翻攝微博

據微博網友指出，朱孝天在與VIP粉絲的群組中回應歌迷留言，看到粉絲提及阿信在演唱會上提及「日子還長，會等到你們期待的陣容」，釣出群主朱孝天回應，冷回：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息。」還說：「場面話，聽聽就算了吧…」

對比阿信在演唱會上說：「我知道，這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」更不忘提起朱孝天（Ken），「也感謝暫時未能赴約的Ken。」則獲網友稱讚「阿信式的善良」、「給足朱孝天體面」。

網友回應朱孝天酸阿信「場面話」。翻攝微博

因此朱孝天的冷回應曝光後，網友也不禁回道：「這麼大歲數了，做人還這樣」、「真是場面話的話那就好了，就怕某尊大佛是來真的」、「我這路人看了都想說一句，阿信咱算了吧。別請這個朱了，這種人根本不值得」。

朱孝天似乎在暗諷阿信的舞台照。翻攝微博

此外，在《F✦FOREVER恆星之城》首場演出後，有網友拿出阿信在演唱會上的照片給他看，卻引來朱孝天回應，「不是我說，給你的偶像截張好看的圖有那麽難嗎？」酸言酸語再度讓網友看傻眼。



