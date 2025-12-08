遭F4除名！「朱孝天不忍拍片開嗆」 相信音樂回應了

朱孝天拍影片回應被F4除名一事。（圖／翻攝自朱孝天微博）





男團F4近日正式推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，宣布了巡迴演唱會的消息，並可以看見確實沒有朱孝天在內，因此引發了討論，今（8日）朱孝天拍影片回應此事，並喊話相信音樂高抬貴手，而相信音樂也做出回應。

F4日前在五月天的演唱會上合體，瞬間吸引大眾回憶殺，不過後續卻傳出因朱孝天屢次在直播將計畫說漏嘴，而從計畫中被切割。今日朱孝天做出回應，表示和相信音樂沒有合約存在，一開始討論意向自己拒絕了3個要求，後來才知道自己「被退出。」

朱孝天影片最後還直接喊話，希望對方有話直說，不要以抹黑的方式，對此，相信音樂僅表示：「不予回應。」



