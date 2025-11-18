遭F4除名！ 朱孝天演唱會 唱到一半掩面痛哭

台灣經典偶像團體F4近期傳出重大變動，成員朱孝天確定將缺席12月在上海舉行的巡迴演唱會。據相信音樂公司回應，此次演唱會將由言承旭、周渝民、吳建豪三人共同參與策劃，間接證實朱孝天已被排除在外。

11月15日晚間，朱孝天以「啟點樂團」主唱身分在廣東陽江舉辦個人演唱會。演出過程中，當他演唱齊秦經典歌曲《大約在冬季》時，情緒突然潰堤，在間奏時拿出毛巾拭淚，現場觀眾紛紛給予鼓勵。演出結束後，朱孝天在社交媒體發布現場照片，簡短配文「難忘的一夜」。

據了解，朱孝天遭除名的導火線，源於今年7月在五月天演唱會與其他成員合體演出後，多次在直播中透露團體內幕與巡演消息，引發主辦單位不滿。對於F4變F3的傳聞，朱孝天方面回應表示「我們也不清楚什麼情況」，被問及是否參與演唱會時，則表示「目前不方便透露」。

陽江演唱會現場狀況引發討論。據現場觀眾透露，演唱會原本設有690元、480元、290元三種票價，但因上座率不佳，最後改為免費入場。部分觀眾反映朱孝天演出時多次走音破音，每唱完一首歌就坐下喝水聊天，演唱狀態不如以往。

朱孝天本月8日宣布成立傳播公司，簽約藝人包括妻子韓雯雯。他在開業儀式上表示「沒想到會莫名其妙走到這一步」，坦言在演藝圈摸爬滾打多時，希望結束不愉快的過去，迎接新的開始。

相信音樂表示，阿信除擔任F4巡演音樂製作人外，也邀請三位成員共同規劃演唱會內容，將以最高規格籌備，一切消息以官方公布為主。明年適逢F4成立25周年，原本粉絲期待四人完整合體，如今朱孝天缺席，F4巡演確定以三人形式進行。

