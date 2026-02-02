遭ICE拘留10天！5歲移民幼童終獲釋
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）自重返白宮以來，大力掃蕩移民，近期移民暨海關執法局（ICE）在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的執法行動，激化了聯邦與地方之間的衝突，期間1名來自厄瓜多的5歲男童，在ICE的突襲行動中遭到拘留，所幸10天後已平安返家。
根據《CNN》報導，ICE上月20日逮捕一對厄瓜多父子，分別是5歲的拉莫斯（Liam Conejo Ramos）和他的父親阿里亞斯（Adrian Conejo Arias），當時男童剛從幼稚園回家，就戴著藍色兔子帽、背著書包遭逮，畫面迅速傳遍全球，在ICE已在執法過程中導致2名美國公民身亡之際，也讓反對川普政府打擊移民的民眾更加不滿。
父子倆在德州拘留中心待了10天後，終於獲法官裁定釋放，民主黨籍的聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）全程陪伴這對父子，去德州接他們，帶他們搭機返回明尼蘇達州，還在社群平台X上發文，證明男童已經回到家。
對於引起爭議，川普政府堅稱是因阿里亞斯企圖躲避移民官員，執法單位才會將孩子一同拘留；不過下令釋放男童的聯邦地區法官比里（Fred Biery）在判決書中指出，本案是由於政府的遣返配額目標及執行不當，甚至不惜對兒童造成創傷，強調依照美國憲法第四修正案，人民有免於「無理搜索和扣押」的權利。
比里還批評了所謂的行政逮捕令，這種由行政部門自行簽發、無需法官簽署的命令，並不符合法理要求，形同「讓狐狸看守雞舍」。
公開資訊顯示，拉莫斯一家於2024年從厄瓜多前往美國尋求庇護，案發時正在等待庇護申請結果，但尚未收到驅逐令。
原文連結：5-year-old Liam Ramos and father are back in Minneapolis after being released from federal custody in Texas
