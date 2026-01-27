遭Keanna爆與謝和弦發生關係 陳芳語怒告敗訴

Keanna曾在Threads發文，指稱陳芳語曾在錄音室內與謝和弦發生親密關係。（圖／翻攝自Keanna臉書、陳芳語IG）





女星Keanna（戴一軒）在社群平台Threads發文，指稱女歌手陳芳語曾在錄音室內與她的前室友發生親密關係，引發外界熱議。陳芳語隨後提告Keanna妨害名譽，但最終案件判決Keanna不構成犯罪。

據了解，陳芳語當時曾在社群平台發文，意有所指提到女星吳卓源（Julia Wu）介入男星朱軒洋及網紅Cindy的戀情，並寫下：「其實一直都很想要開podcast，但是，這樣太危險，我會飛太遠。」

Keanna事後也在Threads發文，直接回應陳芳語的發言，指出「妳一副被欺負的受害者樣說：其實一直都很想要開podcast，但是怕太危險，會飛太遠」，並表示自己「一直想當面問妳：為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友在施用大麻後發生親密行為呢？」更直指「欺負人方面，妳也不惶多讓」。

陳芳語提告敗訴

對此，陳芳語強烈否認，表示當時自己僅17歲，且工作室有父親陪同。雖然陳芳語起初不打算提告，但後來仍向士林地檢署控告Keanna妨害名譽。

案件偵查過程中，Keanna否認誹謗，辯稱發文內容僅基於個人見聞及前夫謝和弦轉述，且公眾人物感情糾葛屬可受公評事項，她也指出節目標題與字幕由製作單位安排，自己事前並不知情。

檢方認為，Keanna的貼文未指名道姓，且與陳芳語的原發文並非同一討論串，難以確認有意影射特定對象，因此依《刑事訴訟法》第252條第10款作出不起訴處分。檢方也強調，若陳芳語認為貼文造成演出機會或商譽損失，仍可透過民事途徑請求賠償。

事實上，Keanna也曾公開爆料前夫謝和弦偷吃，甚至牽扯到其兄弟的女友，並指稱莉婭可能涉毒。由於相關言論涉及名譽問題，謝和弦與莉婭因此對Keanna提告加重誹謗罪。

不過，在綜合各方調查與證據，檢察官認為，全案言論屬於公眾人物相關意見或評論，並未明顯逾越適當評論範圍，且雙方仍可透過媒體發表不同意見進行辯駁，因此裁定不起訴。



