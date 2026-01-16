遭NewJeans踢出解約！Danielle暖釋手寫信告白：成員是永遠的家人

Danielle釋出前幾天未公開的手寫信，送給粉絲Bunnies。（圖／IG@dazzibelle）

韓國女團 NewJeans 的經紀公司 ADOR，在 2025 年 11 月不計前嫌簽回 Minji、Hanni、Haerin 及 Hyein 共 4 名成員，唯獨 Danielle 確定解約，不再合作（註：此部分為外部資訊）。繼 12 日露面開直播後，Danielle 今（16 日）再度釋出寫給粉絲的手寫信，溫暖喊話 4 位女孩永遠是她的第二個家人，會守護著彼此共同前進。

Danielle 透過新開設的 IG 帳號「@DAZZIBELLE」釋出韓文與英文的手寫信，對一路以來支持 NewJeans 的粉絲 Bunnies 感性喊話。她坦言，放下過去的時光很不容易，但現在的她希望暫時放下，並將重心放在「真正珍貴的事物」身上。

Danielle 表示，在寫這封信的同時，眼眶不禁濕潤，對粉絲的愛與等待充滿感激。她提到粉絲的愛讓她在無數的困難中堅持下來，也給了她重新站起來的勇氣，但她也明白，粉絲的等待絕對不是件理所當然的事情。

談到現況，Danielle 自認確實讓很多粉絲感到混亂，儘管目前無法說明一切，但她強調自己「心所向的地方始終如一」。她溫暖地稱呼 Minji、Hanni、Haerin 與 Hyein 為「第二個家人」，強調沒有任何事能分開她們的羈絆與感情，未來也會彼此守護著。

Danielle（右2）強調另4位女孩永遠是她第二個家人。（圖／Shutterstock／達志）

最後，Danielle 祝福粉絲們，未來每個日子都能像新開始一樣生活，願大家能在「今日」這份禮物（指手寫信）中感受到小小的喜悅、新的勇氣與滿滿的愛。「我真的非常期待能再次見面、一起笑著聊天的時光。謝謝你們，愛你們，再次感謝 Bunnies——謝謝你們一直陪伴在我身邊。」同時，她也不忘特別為正在準備高考的粉絲加油打氣，祝願大家的努力都能發光發熱。

