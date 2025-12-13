遭Z世代怒火推翻 尼泊爾前總理政黨舉行下台後最大規模集會

尼泊爾前總理奧利(K.P. Sharma Oli)所屬政黨今天(13日)舉行大規模集會，這是該國自3個月前由「Z世代」青年主導的反貪腐抗議迫使他下台以來，規模最大的政治動員。

警方估計，約有7萬人聚集在首都加德滿都(Kathmandu)附近的巴克塔普(Bhaktapur)，參加「尼泊爾共產黨(聯合馬列)」(Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist))全國黨員大會的開幕活動。主辦單位先前曾表示，預期將動員30萬人到場。

政治分析人士阿查里亞(Puranjan Acharya)指出，這是自反貪腐抗議以來，首都地區政黨所進行的「最大規模支持者動員」。

這個喜馬拉雅王國今年9月爆發大規模反貪腐抗議，示威中的動亂造成77人喪命、逾2,000人受傷。在騷亂期間，總理辦公室、最高法院和議會大樓遭到縱火，奧利等一些政界人士一度需由軍隊營救並保護數天。

由前首席大法官卡齊(Sushila Karki)領導的臨時政府已解散國會，訂於明年3月5日舉行國會大選。

奧利正爭取連任尼泊爾共產黨黨主席，他在今天的集會上表示，解散國會的決定違反憲法。該黨已向最高法院提出請願，要求恢復國會。

奧利強調：「我們被描繪成反對Z世代青年，但這並不屬實。」

該黨秘書長波卡瑞爾(Shankar Pokhrel)則對群眾表示，儘管被迫下台，「我們仍然活在人民心中」，並稱大批民眾出席今天的集會就是最好的證明。

超過2,000名黨代表將於15日投票選出黨主席，奧利的主要挑戰者為其副手波克雷爾(Ishwar Pokharel)。

勝出者將率領這個尼泊爾最大的共產黨派別，迎戰明年3月的國會大選。(編輯：許嘉芫)

