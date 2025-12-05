遮斷器及閃光燈不同步 男遭舉發闖平交道獲判免罰

平交道閃光燈亮起，遮斷器隨後放下，火車接著呼嘯而過。台中市烏日區成功嶺前的成功東路平交道，今年2月一名韓姓男子開貨車經過，遭警方舉發闖越平交道肇事，開罰與吊銷駕照，他不服提行政訴訟，主張遮斷器與閃光燈號不同步，台中高等行政法院日前判決撤銷原處分。

平交道附近居民聽到消息，表示的確有不同步的情況。

附近居民張先生表示，「有不同步，這班已經停了，第一輛過去、第二輛、第三輛一直過去的時候，遮斷器馬上下來，時間可能10秒、20秒就下來了。」

事實上，成功東路平交道2019年就曾發生機車騎士通過時，遮斷器突然放下，差點遭區間車撞擊的事件。

韓姓男子主張，他在平交道等列車通過後，遮斷器升起，跟隨前方機車依據通過平交道，但遮斷器卻突然放下碰觸到車頭，期間反應時間才5、6秒。

警方依警鈴已響、閃光號誌已顯示，闖越平交道肇事違規，經台中監理所處7萬4500元罰鍰、吊銷汽車駕照，終身不得考領。

中高行則認為，閃光燈重新閃爍，遮斷器卻處於上升階段，兩者相互矛盾，容易造成用路人混淆，無所適從。

台鐵公司副總經理劉雙火回應，「保持平交道淨空是《公路法》所規定的，而不是跟著前面的車子啟動，當然我們也尊重法院的判決，原則上這個不是設備的問題。」

台鐵公司表示尊重法院判決，該地為自動平交道上下行列車經過啟動點，就會觸發平交道閃光燈號與遮斷器做動，強調不是硬體設備的問題，建議駕駛人應自行評估，是否能全車通過平交道再前進。