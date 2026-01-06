遮瑕最高段位是「看不出來」！高端美女都在用的6款零破綻遮瑕清單

（圖／品牌提供）

近年底妝審美明顯轉向「細節派」，遮瑕不再追求一層蓋過，而是精準、乾淨、邊界自然消失。真正的高端美女底妝，看起來像天生好膚質，實際上每一道瑕疵都被處理得剛剛好。本篇整理6款高端遮瑕必備清單，從專業刷具到一盤完妝的粉霜盤，全面升級遮瑕質感。

1.彩妝天王小凱老師必用款遮瑕刷

由彩妝天王小凱老師親研的KAIBEAUTY高訂遮瑕刷，從工具就把遮瑕質感拉到專業級。

KAIBEAUTY高訂無痕遮瑕刷#C01/680元、KAIBEAUTY高訂精細遮瑕刷#C02/680元。（圖／品牌提供）

最新研發的高訂無痕遮瑕刷#C01以一字型平口刷頭結合側鋒雙V立體切角，能順著臉部凹凸推開遮瑕，點、線、面一筆完成，邊界自然融入底妝，特別適合修飾泛紅與不均膚色。高訂精細遮瑕刷#C02則專攻細節修片，雀斑、血管絲與局部小瑕疵都能精準落色、不破壞底妝層次，甚至可搭配眼線產品描繪俐落線條，讓整體妝感乾淨到位，這兩款一用回不去，每天一定隨身攜帶。

KAIBEAUTY高訂無痕遮瑕刷#C01/680元、KAIBEAUTY高訂精細遮瑕刷#C02/680元。（圖／品牌提供）

2.像用手拍卻更乾淨的指尖系高精準遮瑕刷

強調直覺卻不失精準的ARTISAN by 1028，以「指尖延伸」概念打造三款遮瑕刷，依遮瑕位置精準分工。肉球遮瑕刷F31以立體球型刷頭輕拍暈染，大面積修飾泛紅、斑點與痘疤，妝感自然不厚重，同時也能柔化唇周邊界。指腹遮瑕刷F32的圓弧斜角刷型，貼合眼下與鼻翼曲線，黑眼圈、毛孔修飾與局部打亮一次完成，推勻不留刷痕。指尖遮瑕刷F33則負責最後精修，痘疤、細紋、淚溝與法令紋過渡都能集中筆觸處理，讓底妝細節乾淨如後製。

ARTISAN肉球遮瑕刷F31 by1028 / 260元、ARTISAN指腹遮瑕刷F32 by1028 / 250元、ARTISAN指尖遮瑕刷F33 by1028 / 230元。（圖／品牌提供）

ARTISAN指腹遮瑕刷F32 by1028 / 250元、ARTISAN指尖遮瑕刷F33 by1028 / 230元。（圖／品牌提供）

3.一盤完成底妝與遮瑕的亞洲訂製全能粉霜盤

作為高端遮瑕清單中唯一的產品本體主角，MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕全能亮顏粉霜盤亞洲限定版，為亞洲膚色與骨相重新訂製12色，從粉底、遮瑕、修容到腮紅、打亮一盤完成。霜狀質地輕盈保濕不卡紋，層層疊加依然服貼，新手也能零失手完成精緻妝感。​

MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕全能亮顏粉霜盤-亞洲限定，贈全能美妝蛋/2,800元。（圖／品牌提供）

最受關注的淚溝神器H100升級為粉霜質地，修飾凹陷同時保留自然光影，妝感更顯高級。搭配全能美妝蛋輕拍融膚，打造原生感奶油肌，12H持色抗汗防水，是日常與旅行都實用的高端完妝選擇。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕全能亮顏粉霜盤-亞洲限定，贈全能美妝蛋/2,800元。（圖／品牌提供）

