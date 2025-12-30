遮臉領錢將受阻？政府研議ATM臉部遮蔽示警防車手 銀行主管憂不夠人性化

為防堵詐騙車手領取贓款，政府打詐戰線延伸至實體 ATM，許多銀行已展開阻詐ATM試點。（圖片來源／信傳媒編輯台）

為防堵詐騙車手領取贓款，政府打詐戰線延伸至實體 ATM。近期財政部與金管會研議於 ATM 導入「臉部遮蔽物示警」功能，透過 AI 偵測口罩、安全帽等遮掩行為，甚至擬進一步限制遮臉者交易。金管會銀行局強調，目前政策處於「先鼓勵、先試辦」階段，將優先盤點各銀行的導入技術與民眾接受度，並同步釐清個資隱私及醫療需求等特殊情境。

然而，針對主管機關的初步規劃，銀行業者看法不一。北富銀總經理郭倍廷直言，目前技術尚未完全成熟，若單以遮臉為由禁止提款，恐忽視感冒戴口罩等常態需求，導致「不夠人性化」並引發民怨。

打詐、防車手，政府討論ATM導入臉部遮蔽示警功能

為了強化打詐跟阻斷車手提領贓款，財政部與金管會紛紛打算對ATM下手。財政部近期於公股金融機構例會要求公股行庫持續提升ATM安全，並提出可研議「臉部遮蔽物示警」，甚至進一步限制遮臉者提款的方向。

金管會銀行局也對外說明，將邀集各銀行與公會討論技術可行性及具體作法，現階段尚無定案與時程，並且方向以「先鼓勵、先試辦」為主，先全面盤點各銀行導入程度與意願，再就臉部辨識準確性、系統改裝成本、民眾接受度及宣導方式提出可行方案。

金管會官員並提到，部分銀行已可在ATM端偵測口罩、安全帽等遮蔽五官情形，透過警示音或跳出提醒頁面嚇阻。

另外，根據法務部統計指出，車手多以遮臉方式提款以增加追緝難度。後續若朝「不露臉不得領錢」推進，主管機關勢必需同步釐清個資與隱私疑慮、身心障礙或醫療需求等例外情境，以及不同銀行機台規格不一帶來的落差。

同時，考量到防詐細節若被掌握有容易遭到規避，主管機關也強調不會對外揭露各行上線台數與布建位置。

多銀行試點「阻詐ATM」，種類各有不同

其實銀行端針對ATM做出許多嘗試，近來試辦措施則呈現「ATM端示警」與「場域門禁」兩大類。

若以ATM端示警為例，中國信託銀行指出，ATM導入AI智能防詐後，可即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等遮掩臉部；當系統判定五官遭遮蔽，機台會跳出警示頁面，提醒移除遮蔽物後再進行下一步交易，並規劃於2025年底前鋪設逾500台具備該機制的ATM，並可能於明（115）年再陸續增加數量，該種提款機也曾在今年金融展時亮相。

兆豐銀行則在部分ATM導入AI臉部遮蔽辨識，若偵測到戴口罩、安全帽遮臉或一邊通話等可疑行為，機台會發出警示聲音，藉由「提醒本人＋引起周遭注意」方式嚇阻。

至於場域門禁型，例如永豐銀行與保全業者合作，將ATM自動化服務區加裝AI臉部辨識門禁，要求全臉入鏡，若戴帽子、口罩或太陽眼鏡需先移除才能進入操作。

ATM領錢要脫口罩才行？銀行主管：尚未成熟、不太人性化

整體而言，各銀行都各有不同的阻詐ATM，目前則皆處於試點進行，並未明確指出要全台推廣，其中也包含需增加偵測鏡頭與運算模型等成本問題導致。

針對金管會研議「臉部遮蔽物示警」，北富銀總經理郭倍廷坦言，目前政策尚未成熟，因為遮臉情境不一定可疑，例如民眾感冒戴口罩屬於正常需求，因此不宜以「戴安全帽或口罩」作為單一條件就直接禁止提款。

他也提到，雖然知道同業已有採行類似做法，但他認為這樣的設計較不人性化，甚至如果刷臉一直刷不過，還可能引起民怨。

郭倍廷指出，北富銀今年截至11月底，阻詐案件約632件，阻詐金額來到7.4億元，跟前兩年比起來差不多，因為如今阻詐場域很多已不再是銀行臨櫃，而是從ATM或直接網路匯款。

至於ATM端的防詐作法，郭倍廷指出，現階段更可行的是透過多層次警示與交易過程中的即時提醒，例如在民眾操作時反覆跳出確認訊息，提醒是否確定該筆交易為正常用途；此外，針對較具風險或可疑的帳戶，也可搭配金額限制等控管措施。

他直言，若詐騙者能刻意避開所有警示與控管，那只能說對方手法更高明，銀行能做的是持續優化系統與流程，在既有基礎上不斷提高阻詐門檻。

(原始連結)





