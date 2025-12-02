遮一眼睜一眼 自我檢查黃斑部病變

臺灣於二○二五年正式邁入超高齡社會，根據統計，每十位六十五歲以上長者就有一人罹患年齡相關性黃斑部病變，該疾病更是五十歲以上族群失明的主要原因；然而亞太視力調查顯示，仍有逾四分之一民眾對此嚴重危害視力的疾病認識不足。

為提升社會大眾對黃斑部病變的認識，高醫眼科部與陳振武防盲教育基金會攜手羅氏大藥廠，即日起至十二月五日共同舉辦「守護視界 睛彩由您定義」眼科衛教展覽，透過互動式裝置重現黃斑部病變患者所見視野，讓民眾以輕鬆有趣方式了解疾病威脅及視力差異；該活動特別邀請藝人郭子乾擔任衛教大使，呼籲及早檢查、及早治療的重要性。

高醫戴嘉言副院長表示，「眼睛是靈魂之窗」，研究顯示，四十歲以上民眾中仍有每九人就有一人從未接受過眼睛檢查，突顯正確醫療知識與定期篩檢的重要性；身為大學附設醫院與醫學中心，高醫肩負推動眼睛保健與預防醫學的責任，希望透過這次衛教展提升民眾對視力健康的重視，特別是協助熟齡族群預防如黃斑部病變等高齡常見眼疾。戴副院長強調，高醫不僅在臨床治療持續精進，也積極深化衛教與健康促進，期盼與南臺灣鄉親一起守護明亮、健康的「視」界。

眼科部視網膜暨葡萄膜炎科吳弘鈞主任說明，黃斑部病變分為乾性與濕性兩種，雖然濕性黃斑部病變僅占一成，卻導致近九成的相關失明案例，是五十歲以上族群失明主因。

吳弘鈞主任建議，民眾可以「遮一眼、睜一眼」的自我檢查，透過觀察家中磁磚直線或使用阿姆斯勒方格表，在十秒內快速檢測視力異常；也建議每年進行一次眼底檢查。