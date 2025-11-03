遲不交付F-16V的貓膩

（圖／本報系資料照）

國防部對美方延遲交付F-16C/D Block 70戰機（F-16V標準）表達嚴重關切。除了這些戰機之外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒來。

為何美國無法準時交貨F-16V？主要原因有三：第一，稀土原料遭中國制裁而短缺。第二，美國軍工複合體產能與供應鏈嚴重不足。第三，其他國家例如烏克蘭和以色列的優先等級更高。

最近中國對於稀土出口的管控，看起來已經卡住了美國製造F-16V的脖子，推遲交付戰機的進度。稀土在哪些領域影響F-16V的製造？首先是主動相位陣列雷達（AESA）；其次是發動機；最後則是電子戰系統。

在AESA方面，其核心部件收發模組（T/R）需要釤、釓等中重稀土製造高性能磁體，以保證雷達的探測距離和精度。

在發動機方面，渦輪葉片和關鍵熱端部件需要稀土元素，來增強其隔熱和抗腐蝕性能，其直接影響發動機的推力和壽命。例如美國F-35戰鬥機的發動機，曾因發現中國製造的磁鐵部件而暫停交付。

在電子戰系統方面，電子戰吊艙中的高性能感測器，需要稀土材料來保證其對雷達信號的偵測和干擾能力。

美國軍工複合體在稀土問題上並非毫無作為，但其困境是結構性的，短期內難以擺脫，重度依賴進口；超過75％的稀土來自中國，剩下來的25％也是間接來自於中國。在軍事裝備上的高性能稀土磁體，美國幾乎100％依賴中國。

稀土產業的核心並非僅僅擁有礦產，很多國家都擁有稀土礦產，問題在於複雜的分離和提純技術。目前，中國在全球稀土精煉加工領域佔據主導地位。即使美國或其盟友（例如澳大利亞）開採出稀土原礦，也要運到中國進行精煉提純。

自拉法葉艦軍購案以來，在對外的軍購活動中，存在著諸多腐敗問題，雖然透著詭怪，但就沒有確鑿證據。就是因為這些見不得人的黑帳目，軍購案中屢屢傳出官員、中間人收取高額回扣情形。例如拉法葉艦案涉及非法回扣，可能高達4億美元，甚至於導致多名人士被滅口。陳水扁主政時期民進黨大老吳乃仁涉入的鐽震公司弊案，通過設立空殼公司進行利益輸送。

潛艦國造專案也是如此。現在大家知道系統整合發生問題，然而早在搜尋供應商階段，所謂的「中間人」就應該掌握所有主系統與次級系統的戰術諸元、參數、規格、圖紙等，否則怎麼採購呢？其中所發生顧問涉嫌偽造履歷、簽訂陰陽合約、圍標等事情，簡直不值一哂。

印度在國際上賴賬是出了名的，據聞到現在為止，印度尚未付清在「五七空戰」中被擊落飆風戰機的費用呢，現在又增購114架價值達226億美元的飆風訂單，這筆帳怎麼算，簡直不敢想。國內政客、高官與軍方採購們，為何不賴帳？怕什麼呢？（作者為台灣國際戰略學會研究員）