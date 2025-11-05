遲來的封爵！貝克漢受封「爵士」 愛妻親自設計西裝

英國知名退役足球員貝克漢4日被國王查爾斯三世親自授予騎士爵位。（圖／達志影像美聯社）

英國「足球金童」貝克漢，現在有新的頭銜「爵士」。貝克漢特別穿著妻子維多莉亞設計的西裝，前往溫莎城堡，接受查爾斯國王封爵，他說這是他「人生最驕傲的時刻」。

英國足球傳奇貝克漢近日榮獲查爾斯國王親自授予「爵士」頭銜，成為其人生中最驕傲的時刻。現年50歲的貝克漢特別穿著由妻子維多莉亞設計的西裝，前往溫莎城堡接受封爵儀式。這項榮譽表彰了他在體育與慈善領域的卓越貢獻，特別是退役後致力於公益活動以及擔任國王基金會大使，支持查爾斯的教育計畫。這次封爵之路並非一帆風順，貝克漢曾因稅務問題和公開批評榮譽委員會而數次錯失機會。

在英國溫莎城堡的封爵儀式上，前足球明星貝克漢走向英國國王查爾斯，先是行禮再單膝跪下，接受國王授予騎士爵位。儀式結束後，貝克漢向媒體展示了他的爵士勳章，表示能夠由國王陛下親自授予爵士頭銜是他從未想像過會發生在自己身上的事情。

貝克漢特別感謝了妻子維多莉亞28年來的陪伴，並透露他當天所穿的西裝是由妻子設計的，設計靈感來自查爾斯國王曾經穿過的西裝。貝克漢分享，國王還稱讚他的西裝「真漂亮」，但他當時沒有機會告訴國王這套西裝是他妻子設計的。他表示自己感到非常幸運。

貝克漢擁有輝煌的足球生涯，曾代表英格蘭國家隊出賽115次，是隊上第一位在三屆世界盃上都有進球的球員。2013年退役後，他專注於公益工作，並在2024年擔任國王基金會大使，支持查爾斯的教育計畫。

對於獲得爵士頭銜，貝克漢強調這不是「鬆一口氣」的感覺，而是一種「驕傲」。雖然這個話題已經被討論多年，但貝克漢表示他並不在意現在才獲封爵士。事實上，早在2014年，貝克漢差點獲封，但當時因捲入一樁逃漏稅案而錯失機會。2017年，他又因公開批評榮譽委員會而從受勳名單中被剔除。儘管如此，貝克漢對於最終獲得這項榮譽表示滿足。

