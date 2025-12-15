遲來的正義！丈夫入獄色公公卻2度性侵 她憂憤輕生... 判決終於出爐

社會中心／洪正達報導

色公公2度性侵兒媳，導致兒媳憂憤而亡，但如今司法判決才出爐，正義終究遲到了。（示意圖／shutterstock）

彰化一惡色公公趁著兒子赴監服刑期間，竟於2022年間2度性侵媳婦並導致媳婦懷孕，導致媳婦精神崩潰，一度有自殘跡象，最後雖然報警逮人，法院也依2個權勢性交罪判處色公公1年6個月徒刑，但司法正義終究來的太晚，媳婦早於案發隔年輕生離世，讓人相當遺憾。

判決指出，媳婦與丈夫2017年結婚並與公公同住，在家當全職的家庭主婦，也育有2子，沒想到丈夫2018年、2020年間都因案入獄，媳婦及孩子們只好靠公公接濟，但公公卻反過來覬覦媳婦美色性侵得逞，2022年4月時媳婦發現自己遭性侵後懷孕已5週，於是決定流產，但噁心的公公卻在配偶欄冒名代簽丈夫姓名；同年10月間再度性侵媳婦後，媳婦身心受創逃家，並向屏東友人求助後報警。

判決書指出，媳婦2017年結婚後育有2子，與公公、丈夫同住。由於媳婦無固定收入，丈夫又分別於2018年及2020年間入監服刑，母子3人生活幾乎全仰賴公公支應，沒想到公公竟因此趁機伸狼爪。

但公公卻在庭審時堅稱遭到媳婦構陷，其因是為了阻止媳婦與外人交往，才導致對方不滿反告性侵，但法院綜合檢視所有事證後，認為公公辯詞與事實有出入，因此不予採信。

而法院傳喚丈夫出庭後，丈夫說入獄以來父親都沒來會面，妻子則固定每個月探監，直到2022年下半年發現妻子精神有異常狀況，2023年3月父親來探監卻告知妻子死亡，那時才發現妻子遭到父親性侵後被迫墮胎，極可能因此輕生。

法官審酌，公公利用接濟媳婦的權勢2度性侵，造成被害人身心受創並因此懷孕墮胎，且犯後均未認罪，也沒有悔意，因此依涉犯2個權勢性交罪並處1年6個月徒刑，全案可上訴。

