遲來耶誕禮物獨輪車 澎縣議長偕議員達成學童心願

許同學在弱勢耶誕餐會中，表演精彩獨輪車。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年耶誕節前夕，澎縣議長陳毓仁和議員陳佩真、許育愷，一起為特教的小天使們，安排一場快樂平安餐會。席間，表演獨輪車獲得滿堂彩的許同學，純真可愛地許願想要成人版的獨輪車。

當時議長陳毓仁得悉許同學的心願，並透過媽媽對孩子的了解，選好藍白相間的新獨輪車，在眾人的期盼下，終於寄來澎湖，陳毓仁偕同2位議員，扮演耶誕老公公的角色，將遲來的耶誕禮物，送到東衛國小，交付給許同學。

陳毓仁十分鼓勵許同學練習獨輪車和直笛的毅力，希望藉由小小的禮物，鼓勵他繼續多多學習、大方展現自己的學習成果。

此外，在不長的到訪時間裡，陳毓仁也觀察到東衛國小師生之間友愛互助、朝氣又有禮貌，給予高度肯定，陳毓仁表示，教育是地方的希望，他一定會繼續關注給予最大的支持。

