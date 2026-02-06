遲到的歸人 接住自己墜落的心

帶你來看今年高雄新發意菩薩，60歲的李宸綾，在他28歲時，他面臨喪夫，得獨自撫養2小孩，在創業的過程，他又投資失利欠債累累，還好他家與慈濟的因緣非常厚實，已經到了慈三代，經過家人的鼓勵及陪伴，今年他終於克服心理創傷，勇敢受證，成為家族第11位慈濟人。

慈濟志工 李宸綾：「他(先生)就是車禍意外，就當場就走了，就不在了，那時候我28歲，兒子3歲半，女兒剛好 (我)懷孕時候，(我)剛剛懷孕。」

年紀輕輕就喪夫，還得獨自撫養2個小孩，李宸綾外表看似獨立。

廣告 廣告

慈濟志工 李宸綾：「(孩子)1歲、2歲多的時候，開始學美容，那就你會全心全意，你要把那個技術方面，盡量把它練純熟，我不會說我先生不在，就是我們內心的一種自我防衛力吧，我會說，我先生在台北，他在台北上班。」

「現在大部分是做臉部比較多，這邊是麻雀雖小，五臟俱全。」

單親媽媽創業，咬牙苦撐，也試著用工作忘記內心的傷，早在20年前，他的媽媽跟妹妹就走入慈濟，宸綾也在當時見習過。

慈濟志工 李宸綾：「那時事業在做的時候，不小心去做一個錯誤的投資，負債非常多，所以那時候變得開始忙著，處理這個區塊，我會覺得說，為什麼讓我遇到這些事情。」

慈濟志工 李宛潾：「那時候我是看著她從早忙到晚，所以我的心思不會覺得說，一直跟他講慈濟的事，我是在想說，我能夠幫忙什麼。」

自己一再與慈濟擦身而過，但是家人早就傳到慈三代。

慈濟志工 李宸綾：「我們群組叫做李家莊，裡面講的都是慈濟語言，(家人)受證10位，我是第11位，你會去慢慢去解開你的心結，你會覺得其實我是很幸福的，我有手有腳，我可以這麼努力，轉念非常非常重要，你念轉了以後，發覺說其實真的，很多事情我慢慢來解。」

心開意解，在門外徘徊多年的李宸綾，終於歸隊了。

慈濟志工 李宸綾：「(慈濟)對家族人說，真的是一個定心丸，所謂定心丸就是，大家都可以把心發願，在這個菩薩道上，大家共同來努力。」

「普度眾生上慈航。」

更多 大愛新聞 報導：

冬令圍爐年味濃 老弱無依有愛為伴

台北國際書展～藝術家"解惑"人生

