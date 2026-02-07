遲到80年的畢業證書！95歲校友躲空襲 楊梅國小暖心補發

高齡95歲的資深校友沈鄭葉妹於民國34年就讀楊梅國小，原訂畢業當天返校領取畢業證書，卻因途中遭遇空襲變故，人群緊急疏散進入防空洞避難，未能完成畢業典禮與領證程序，學校特別補發畢業證書，完成她的心願。(教育局提供)

桃園市楊梅國小於近日舉辦「一樹百年情、一結傳承心」百年樟樹感恩傳承活動，其中高齡95歲的資深校友沈鄭葉妹於民國34年就讀楊梅國小，原訂畢業當天返校領取畢業證書，卻因途中遭遇空襲變故，人群緊急疏散進入防空洞避難，未能完成畢業典禮與領證程序。活動當天學校特別補發畢業證書，展現學校、家庭與社區共同傳承教育情感與地方記憶的深厚力量。

沈鄭葉妹因當年未能親手領取畢業證書，成為自己心中80餘年的遺憾，也是一段戰亂年代下被迫中斷的學習記憶。活動當天考量她年事已高，經評估後無法親自出席活動，於是特別親自拍攝影片於典禮中播放，向母校表達感謝之意。影片中，沈女士以日語清唱了一段當年在校所學的校歌，歌聲跨越時代，令現場師生與來賓深受感動。典禮結束後，校長賴淑芬也親自前往其家中，補發畢業證書，了卻長達80年的心願，為因戰爭被迫中斷的學習歷程畫下圓滿句點。

另外楊梅國小創校之前，地方子弟多需遠赴新埔公學校就讀，寄宿他鄉，生活諸多不便，經地方有志人士奔走努力，於民前12年1月申請設立學校，同年5月獲准籌建校舍與宿舍，並於9月正式招生開學，開啟百年辦學歷史；校園中的百年樟樹，正是這段地方教育發展歷程的重要見證者。該株樟樹屹立於校園一隅，因早年生長環境嚴峻，為爭取陽光而向陽傾斜生長，展現堅毅不拔的生命力。而該樹也為桃園市政府列管保護之珍貴老樹，亦是學校推動生態教育與環境永續的重要場域。

賴淑芬表示，活動中196位六年級學生在紅布條上親筆寫下對「樟樹爺爺」的感恩祝福語，如「謝謝樟樹爺爺守護陪伴我們成長」、「願樟樹爺爺年年欣欣向榮、歲歲平安吉祥」、「長命千歲」等，並由各班代表輪流朗誦感恩詞。在茂密樹蔭下，稚嫩童音迴盪校園，串起跨越百年的校園記憶。楊梅國小以樹為名、以校為家，校園中的每一株樹木都是孩子們的家人。補發畢業證書不僅是為一位校友圓夢，更是對戰爭世代的致敬。藉由此次的活動引導孩子珍惜得來不易的和平與學習時光，讓教育、歷史與情感在校園中持續傳承。

