遲早得外移 專家看關稅整體不錯但有1隱憂

▲台灣對等關稅調降為15%，鄭麗君在美召開記者會說明。（圖／擷取自Taiwan in the US臉書）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅貿易談判落幕，我國對等關稅調降為15%，獲得美國主要逆差國中「最惠盟國待遇」，同時赴美投資的半導體業者有產能1.5倍的免稅額度。亞太商工總會執行長邱達生表示，對半導體等產業長遠發展來看是好事，但必須留意豁免額度要根據投資美國的產能1.5倍；在傳統產業而言也回到相對公平的競爭起跑點。

我國輸美產品關稅不超過15%，並且232條款獎勵在美投資的半導體業者施工期間，進口產能2.5倍原料設備免關稅；已經完成者可以進口產能1.5倍貨物免關稅。台積電今日盤中股價衝上歷史新高，達到1740元；加權指數也來到最高31,421.83點。

因2025年統計尚未出爐，以2024年台灣輸美產品總值1160億美元為基準進行估算。邱達生說，約有三成屬於傳統產業，需課徵關稅，而其他多數電子零組件與資通訊產品享有豁免；而原先關稅20%+N的關稅約以23.5%為基準，少了8.5個百分點。因此推算降低至15%關稅，可以省下約30億美元。

邱達生表示，如果單從帳面數字，30億美元跟台灣承諾投資金額相比似乎談判結果不划算；但應該要從產業現況與長遠戰略來觀察。以台積電為首的半導體產業，在台灣的電力、水力與土地供應已接近飽和，且需求增長速度遠高於供給，外移是「早晚的事」。美國願意提供充沛的基礎資源與稅務優惠，加上台灣若要維持在高科技供應鏈的關鍵地位，產能部分移外有其必要性。

對於傳統產業而言，過去面臨高達約23.5%的關稅壓力，相較於日、韓競爭對手的15%處於明顯劣勢 。邱達生指出，此次調整讓台灣傳產與日韓站回公平的競爭起跑點，甚至相較於原本享有零關稅自由貿易協定、如今卻需面對15%關稅的韓國更具競爭空間。然而，15%的關稅對於工具機、手工具等毛利有限的產業仍具挑戰，因為美國進口商往往會要求供應商降價以分擔稅務成本。

最後，針對豁免配額的規定，邱達生表示，現在是以美國境內產能的1.5 倍作為豁免額度，此舉明顯是為了加速企業落實美國本土產能，否則超過部分仍要面臨關稅。他坦言，此規定對台積電並非有利，但今天股市反應熱烈，自己並不清楚市場觀點，但也可能是受台積電法說會的高毛利等利多消息激勵。

邱達生說，台積電作為市場價格制定者，在供不應求的現況下具有強大的議價權，就算有關稅成本，最終可能由客戶端承擔，而非由台積電自行吸收。

