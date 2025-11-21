遴選國家隊代表 全國頂尖自由車菁英選手齊聚臺東

114年全國自由車公路錦標賽暨國手選拔賽將於22、23日兩天，在臺東盛大舉行。(照片由中華民國自由車協會提供)

臺東縣美麗的山海為國內外遊客所喜愛，也是自行車公路賽事經常選擇的地點，114年全國自由車公路錦標賽暨國手選拔賽將於22、23日兩天，在臺東盛大舉行，吸引全國菁英車手近400人齊聚臺東角逐競輪，角逐國家隊代表，爭取最高榮譽，並用運動帶動臺東觀光人潮，為確保賽事進行順暢，將採取交通管制，請民眾要特別注意及配合。



臺東具有多元豐富的人文特質，景色優美，主辦單位中華民國自由車協會延續熱潮，已連續17年在臺東辦理舉辦全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽，每年都吸引全國各地頂尖好手齊聚，極力爭取國家隊戰袍，整場賽事精彩可期。



臺東縣政府教育處處長蔡美瑤指出，賽程沿途路線地形多元，有長距離的緩坡，也有綿延的景觀道路，更需征服花東縱谷、海岸公路(臺9、11線)及臺30線玉長公路，對於車友的腳力有相當強度的鍛鍊，適合喜歡超越自我極限的車友來挑戰，大會也將有補給點的設立，供車友補充能量，騎得更長更遠。在鍛練耐力的同時，也可飽覽東部海岸美景及部落景色，但也別忘了時間內完成挑戰。



這項全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽事，分別於11月22、23日舉行個人計時賽、個人公路賽，全國菁英好手齊聚臺東爭取國手資格，23日上午7點30分在臺東森林公園舉行公路賽開幕鳴笛出發，共分為男子菁英組、男子青年組、女子菁英組、女子青年組及挑戰組，全國頂尖好手齊聚花東。

其中，男子菁英組、挑戰組皆將自臺東森林公園(福德聖安宮前)出發，菁英組將遠征臺9線花東縱谷公路，然後繞經臺30線玉長公路，由臺11線海岸公路北上再折返回到臺東森林公園，總長168公里，挑戰組則經由富里進入臺23線，返回森林公園，約138公里，男子青年組自鹿野鄉臺9線330公里處出發後，競賽路線與男子菁英組同，全長約138公里。



公開女子組則由池上大坡池出發，由玉長公路及海岸公路回到臺東森林公園，全場110公里，女子青年組自長濱風車民宿(寧埔派出所)出發走海岸公路，挑戰近70公里，沿途的緩上坡及強大的逆風將是最大的挑戰。