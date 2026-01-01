遴選3次落空改母公司推派！北捷遊憩營運副總「黃景南上任」34年資歷曝

生活中心／記者李育道報導

北捷遊憩公司負責經營管理台北小巨蛋、台北市立兒童新樂園與貓空纜車三座重要公共休閒場館。（圖／北捷遊憩官網）

北捷遊憩事業股份有限公司宣布，營運副總經理職務在歷經3次公開遴選仍無適任人選後，改由母公司台北捷運公司推派人選，由具34年資歷的黃景南出任，自115年1月1日起正式生效，未來將與總經理邱健吾共同推動公司治理與三大場域營運升級。

北捷遊憩公司為台北捷運公司轉投資事業，於114年7月1日成立，負責經營管理台北小巨蛋、台北市立兒童新樂園與貓空纜車三座重要公共休閒場館。

北捷遊憩公司說明，營運副總一職自114年10月13日起對外公開徵求，並歷經3次遴選程序，惟評估後均未獲適任人選，經討論後改由母公司推派黃景南擔任營運副總經理職務。北捷遊憩公司表示，黃景南服務台北捷運逾34年，歷任公關與府會溝通、客服中心、工務與遊憩事業相關主管等職務，具備系統營運管理、客戶服務、維修與土木工程及遊憩事業經營等跨域專長，兼具決策視野與執行經驗，獲認為最適任人選。

黃景南服務台北捷運逾34年，歷任公關與府會溝通、客服中心、工務與遊憩事業相關主管等職務。（圖／北捷官網）

黃景南表示，北捷遊憩公司是北捷創新營運的重要起點，未來將加速橫向整合與溝通，提升技術與管理效率與品牌信賴感，並布局三大場域的新服務與新商機，包括台北小巨蛋、台北市立兒童新樂園與貓空纜車，及後續即將展開的相關新業務。

