遶境交通大亂源？醉男當街鬧事 丟鞋襲警被送辦

高雄市鼓山區翠華路、九如路口14日下午廟會遶境期間，一名58歲王男疑似酒後情緒不穩，牽自行車站立車道中央影響交通，員警上前勸離時，王男卻情緒失控，當街脫鞋朝內惟所所長郭智浩丟擲，最後被警方依《社會秩序維護法》送辦。

警方表示，廟會繞境期間，58歲王姓男子疑似酒後情緒不穩，牽著自行車站立於車道中央影響交通，員警上前勸離時，王男卻心生不滿，當街拔腳下鞋子，卻跌坐在地，隨後起身將鞋子朝內惟派出所所長郭智浩狠砸。

郭智浩見狀立即保持安全距離，評估現場尚無立即危害，先返回崗位持續執行交通疏導及秩序維護勤務，避免影響廟會進行。

事後，警方依《社會秩序維護法》第85條第1項第1款規定，認定王男於公務員依法執行職務時，以顯然不當之行為相加，通知其到案說明後，函送台灣高雄地方法院簡易庭審理。

