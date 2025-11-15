遶境擅闖河樂廣場放煙火！無人管？環保局.警局出手了。（圖／翻攝臉書＠廟會文化傳承）

台南河樂廣場於14日晚間頻傳鞭炮聲，原來是一處宮廟正舉辦宮慶遶境活動，卻引發民眾質疑其放炮地點的適法性。經查，該活動地點屬於管轄上的「灰色地帶」，不在工務局管轄範圍內。儘管廟方已申請路權，但擅自闖入河樂廣場放煙火的行為引起爭議。對此，環保局依空氣污染防制法、警方依社會秩序維護法介入調查，最高可能開罰10萬元，以維護公共安全與環境品質。

宮廟遶境活動中，廣場上已預先擺放數排高空煙火，點燃瞬間火光四射，伴隨大量煙霧。然而，這個在警局前河樂廣場的施放地點引起民眾憂慮。有民眾表示擔心鞭炮碎屑掉落可能影響廣場上的小孩安全。另有民眾認為，若廟方有申請許可則可接受，但若未經申請則不適合在此施放煙火。

宮廟在河樂廣場上方的空地舉辦繞境活動，該處屬於沒有罰則的灰色地帶，不過環保局和警局，還是依照空污法和社維法究辦。（圖／TVBS）

關於河樂廣場能否放鞭炮的問題，實際情況較為複雜。廣場下方的噴水池區域屬公園，由工務局管理；警局前的道路需申請路權，歸警察機關管轄；而河樂廣場上方空地則成為管理上的「灰色地帶」，缺乏明確罰則。此次廟方雖有申請路權，但未經許可便進入河樂廣場施放煙火，連廣場業者事前都不知情。

台南市工務局副局長王建雄表示，工務局保全人員曾勸導廟方人員離開，但效果有限，工務局將研議處理擅自闖入的行為。台南市環保局稽查科長張仕音指出，將依影片蒐證，認定廟會活動或行為人施放後，依違反空氣污染防制法第32條規定開罰。

廟方將活動的影片PO上網，環保局和警方依影片蒐證，可依照空污法和社維法究辦。（圖／翻攝臉書＠廟會文化傳承）

雖然對於廟方擅闖河樂廣場放煙火的行為難以即時制止，但廟方自行直播的影片清楚記錄了施放後產生的大量濃煙。環保局將依空污法進行處理，最重可開罰10萬元，警方也將依社會秩序維護法究辦相關人員，以維護公共安全與環境。

