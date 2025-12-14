遶境放煙火！花壇拖板車變「移動炮台」兩違規罰45萬

13日晚間彰化花壇的寶玄堂施放煙火助陣，有一台拖板車就當成炮台，消防局接獲報案，開著警備車一路追。（圖／東森新聞）





13日晚間彰化花壇的寶玄堂，前往南投受天宮進香要回駕，現場還施放煙火助陣，甚至還有一台拖板車就當成炮台，消防局接獲報案，開著警備車一路追，而拖板車施放煙火，沒有申請許可也沒投保公共意外險，2項違規最高可罰45萬。

絢麗煙火升空瞬間劃破夜空，廟會遶境少不了煙火來助陣，但卻被發現沒有經過申請，施放的拖板車甚至直接跑給消防車追。

記者vs.附近民眾：「應該是廟會活動很熱鬧，就煙火表演而已，（第一波）差不多4分鐘，（所以說有兩批是在放就是了）對，（反正現場放完之後隔了很久又放第二次），對。」

拖板車滿載炮竹直接開過去，消防警備車緊追在後，不斷在馬路上來回跑，就像是貓抓老鼠，另一台更大的消防車也加入戰局。

消防第一大隊副大隊長江錦松：「路上發現有拖板車，載運爆竹煙火的情事，那消防人員就是在，他的後方來蒐證，並向警察單位這邊來做轉報，拖板車向北駛離這邊，未發現有施放爆竹的情形。」

事發在13日晚間彰化花壇的寶玄堂，上午到南投受天宮進香，就有人來放煙火助陣，第一波煙火在晚上6點施放，放了大約3分鐘，第二波在晚上8點，疑似就是這台拖板車來放的，未經許可施放煙火，最高罰15萬元，沒投保公共意外險最高罰30萬，兩項最高罰45萬，另外要是不符合施放的資格還可再罰15萬。

附近民眾：「好幾年了沒有再辦這種活動，煙火都大台吊車來吊的到處都是。」

白天重回現場，地上還有一堆鞭炮灰，道路邊還有煙火的殘骸，甚至沒喝完的飲料便當就直接放在廢棄車上，宮廟放煙火助興可以，但施放的地點是板車的板台上，一不小心恐怕就會釀成火警，而且施放大量煙火也是空污，更容易造成民眾抱怨，觸犯多項法規，警消都要重罰放炮的人。

