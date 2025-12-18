遶境活動口角引發報復！黑衣人深夜集結砸車 車窗全碎光

桃園楊梅深夜驚傳暴力砸車事件，一群黑衣人持球棒對路邊車輛瘋狂攻擊，不僅砸毀全車玻璃，還大肆潑漆。事件起因是大園仁壽宮遶境活動中，兩派陣頭表演團體發生口角，雖然當場達成和解，但其中一方仍心有不滿，事後集結人馬前往尋仇。整起事件已被警方受理，目前正在調閱監視器以鎖定相關涉案人員。

箱型車每面車窗都被砸破。（圖／TVBS）

深夜的桃園楊梅永美路上，突然有幾輛轎車停在路中間，車門一開，竄出一群黑衣人。這群人一下車就拿出球棒，朝路邊的廂型車重重砸去，其他人也一擁而上，有的拿球棒，有的就地取材，瘋狂攻擊車輛。在暴力行為過程中，車上還有人不斷助陣加油，顯得相當囂張。黑衣人不僅打破後擋風玻璃，還往車上潑漆，甚至把路邊的空心磚往車裡丟。被攻擊的是「桃園太原堂」的專車，遭黑衣人持球棒猛砸，導致擋風玻璃和每面車窗全都碎光。地方人士表示，事件起因是在先前大園仁壽宮遶境活動中，太原堂與另一陣頭發生肢體衝突，雙方因此結下樑子。地方人士進一步解釋，在大園遶境時雙方確實發生口角，當時桃園知名人士都有下來協調，雙方也都已經講和，但不知為何當天晚上發生砸車衝突。

楊梅分局副分局長陳龍文表示，經了解為王男與黃男先前已有發生口角衝突，黃男憤而糾眾至現場，毀損王男的自小客車。警方目前已受理報案，並調閱監視器鎖定黃男等相關涉案人員。原本是好好的遶境活動，知名傳統藝術團體共襄盛舉，沒想到卻演變成兩派人馬的糾紛，引發暴力事件。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

