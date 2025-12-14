遶境煙火「火花亂飛」釀禍！高空作業台遭引燃 灌救畫面曝

嘉義市西區有宮廟舉行遶境活動，施放煙火慶祝，不料，現場風太大，火花到處飛散，導致施放煙火的高空作業台被引燃，火光竄出，現場人員趕緊拿寶特瓶灑水灌救，所幸沒有擴大延燒。

整起意外就發生在13號晚間，嘉義市西區鐵路高架旁，宮廟正在舉辦遶境活動，煙火的火花不慎引燃作業台，所幸在現場警戒的人員立即反應，沒有讓火勢延燒。

還好現場人員機警，沒有讓火勢延燒。圖／翻攝自社會事新聞影音

不過當下傳出回收場也遭波及起火，所幸消防隊經查是虛驚一場，整起意外沒有人員受傷，嘉義市消防局第一大隊副大隊長楊友仁表示，「廟會活動事前有合法申請，我們也有派車在旁邊警戒，後續沒有擴大燃燒，也沒有接獲報案」。

廣告 廣告

嘉義／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

彰化媽祖祈福文化節 芳苑普天宮出任2026新爐主

上週兩度到附近金香舖買連珠炮... 基隆88歲翁今廟前點燃鞭炮炸飛亡

基隆88歲翁疑自行點燃爆裂物宮廟前炸飛倒臥血泊 下午宣告不治